Korkunç olay! Damada 'kına gecesi' şoku

Edinilen bilgiye göre, bu akşam resmi nikah kıydığı eşi Rukiye Toru ile düğünleri olacak olan damat Ahmet Toru, dün gece Merkez Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde düzenlenen eğlenceli kına gecesine katıldı. Kına gecesinde davetli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı aralamaya çalışan damat Ahmet Toru, bıçaklanarak yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Toru’nun dalağının alındığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavga eden iki gruptan yaklaşık 10 kişiyi gözaltına alırken, çiftin düğünü ise ileri bir tarihe ertelendi. Olay ilçede büyük üzüntüye neden oldu.