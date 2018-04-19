19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:39Güneş 06:13Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:54Yatsı 21:21
    • 28°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 111.856 -0.22
  • Altın: 174,453 0.31
  • Dolar: 4,0262 0.33
  • Euro: 4,9781 0.12

Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diye

»
Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diye
Bomba imha uzmanı asker babalarının her an şehit olacağı korkusuyla bilime yönelen genç kız, temas kurmadan bombanın imha edilmesini sağlayacak proje geliştirdi.
Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diye Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diye Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diye

Ankara'da Fen Lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencileri Zeynep Ebrar Avcıoğlu ile Feyza Kılıç, el yapımı bomba (EYP) ve sıvı bomba düzeneklerini, uzaktan mikro dalga ışınları ile etkisiz hale getirmeyi sağlayacak "Patlayıcı Düzeneğin Mikro Dalga Kaynakları ile Uzaktan Etkisiz Hale Getirilmesi" isimli projeyi üretti. Projeleriyle 49. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nın Antalya bölge finallerine katılan genç kızlar, projeyi asker olan babaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) adadıklarını dile getirdi. Hazırladıkları portatif düzenek ile projeyi tanıtan ikili, teröristler tarafından yola tuzaklanmış bomba düzeneğini, askerlerin temas kurmadan askeri zırhlı araç üzerine yerleştirilen mikrodalga düzenekle etkisiz hale getirilebileceklerini anlattı. 

"Her gece babamın şehit olma korkusuyla uyudum" 

Bomba imha uzmanı babasının görevi nedeniyle 7 yıl ayrı kaldıklarını belirten Zeynep Ebrar Avcıoğlu, projeyi geliştirmekteki amacını, "Her gece babamın şehit olma korkusuyla uyudum. Bu korku aklıma böyle bir proje getirdi ve arkadaşımla paylaştım. En sonunda böyle bir proje ortaya koyduk. Ülkemizde yaşanan şehit haberlerinden çok etkileniyoruz. Uzaktan patlatılan bombayla çok şehitlerimiz oldu, bununla ilgili biz de önlem almak, hem babalarımız hem de vatanımız için bir proje yapmak istedik" sözleriyle anlattı. 

Hazırladıkları düzenekle tuzaklanmış ancak yeri bilinen bir bombayı temas olmadan mikro dalga ışınlarıyla etkisiz hale getirebildiklerini söyleyen Avcıoğlu, projelerini geliştirerek TSK’ya armağan etmek istediklerini söyledi. 

"Jammer sinyal karıştırıcı, bizim ışınlarımız ise düzeneği bozuyor" 

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Feyza Kılıç ise, patlayıcı düzenekleri toprağın altındayken etkisiz hale getirebildiklerini söyledi. Projelerinin, günümüzde kullanılan jammer’den (sinyal bozucu) daha üstün olduğunu savunan Kılıç, "Jammer, sinyal karıştırıcıdır. Girdiği ortamda o sinyalleri karıştırarak o sinyalin algılanmamasını sağlar ve ortamdan ayrıldığında sinyaller eski haline geri döner ancak bizim geliştirdiğimiz cihaz alana geldiğinde bu elektronik yapıyı bozuyor ve ortamdan ayrıldığında dahi kalıcı bir şekilde cihaz bozulmuş oluyor, dolayısıyla bombanın infilak etmesi gibi bir durumla karşılaşılmıyor. Ülkemizde bu tarz bomba imha üzerine çalışan insanlar var ancak biz de yeni bir şey ürettik ve kullanılmasını istiyoruz. Çünkü bizim geliştirdiğimiz araç, bombaların etkisizleştirilmesi konusunda gerçekten çığır açacak" diye konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezasıRüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezasıYönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, bir gece kulübü çıkışında arkadaşını muşta ile yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme sanık Rüzgar Çetin’i 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
'Zurnanın efsanesi' hayatını kaybetti'Zurnanın efsanesi' hayatını kaybetti"Bozkırın tezenesi" olarak anılan Neşet Ertaş'a yıllarca zurnasıyla eşlik eden ve Kırşehir yöresine ait çaldığı 23 eser TRT arşivine giren zurna ustası Ayvaz Başaran, yaşamını yitirdi.
Papazın taciz ettiği kız ölü bulundu!Papazın taciz ettiği kız ölü bulundu!Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ölü bulunan Elena Franci'yi (29) 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği öne sürülen papaz Stilianos Savvas, görevinden azledildi.
Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diyeLiseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diyeBomba imha uzmanı asker babalarının her an şehit olacağı korkusuyla bilime yönelen genç kız, temas kurmadan bombanın imha edilmesini sağlayacak proje geliştirdi.
Korkunç olay! Damada 'kına gecesi' şokuKorkunç olay! Damada 'kına gecesi' şokuMersin’in Bozyazı ilçesinde kına gecesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen damat, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.
Bakanı öldüren katilden inanılmaz ifadelerBakanı öldüren katilden inanılmaz ifadelerEski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yüksel Karababa, Asayiş Şube Cinayet Bürodaki ifadesinde şok ifadeler kullandı.
  • T129 ATAK helikopter teslim edildi19 Nisan 2018 Perşembe 13:31
  • Dünyanın en yaşlı insanının trajik ölümü!19 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • 10 bin polis, 25 bin jandarma alınacak!19 Nisan 2018 Perşembe 11:14
  • Ölmeden mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim!19 Nisan 2018 Perşembe 10:14
  • Bankayı soymaya geldi soyamayınca bakın ne yaptı?19 Nisan 2018 Perşembe 09:16
  • Üniversite katili ‘rapor’ beklemiş19 Nisan 2018 Perşembe 07:10
  • 200 kiloluk dana alev alev yandı18 Nisan 2018 Çarşamba 13:47
  • Sosyal medyada silah satışı ilanı tepki çekti18 Nisan 2018 Çarşamba 13:42
  • Yaşlı erkekleri seçiyorlar! Akıl almaz yöntem18 Nisan 2018 Çarşamba 13:23
  • Türkiye'de bulundu! Isırdığı zaman...18 Nisan 2018 Çarşamba 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri