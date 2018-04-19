Liseli kızların buluşu!Babaları şehit olmasın diye

Ankara'da Fen Lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencileri Zeynep Ebrar Avcıoğlu ile Feyza Kılıç, el yapımı bomba (EYP) ve sıvı bomba düzeneklerini, uzaktan mikro dalga ışınları ile etkisiz hale getirmeyi sağlayacak "Patlayıcı Düzeneğin Mikro Dalga Kaynakları ile Uzaktan Etkisiz Hale Getirilmesi" isimli projeyi üretti. Projeleriyle 49. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nın Antalya bölge finallerine katılan genç kızlar, projeyi asker olan babaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) adadıklarını dile getirdi. Hazırladıkları portatif düzenek ile projeyi tanıtan ikili, teröristler tarafından yola tuzaklanmış bomba düzeneğini, askerlerin temas kurmadan askeri zırhlı araç üzerine yerleştirilen mikrodalga düzenekle etkisiz hale getirilebileceklerini anlattı.

"Her gece babamın şehit olma korkusuyla uyudum"

Bomba imha uzmanı babasının görevi nedeniyle 7 yıl ayrı kaldıklarını belirten Zeynep Ebrar Avcıoğlu, projeyi geliştirmekteki amacını, "Her gece babamın şehit olma korkusuyla uyudum. Bu korku aklıma böyle bir proje getirdi ve arkadaşımla paylaştım. En sonunda böyle bir proje ortaya koyduk. Ülkemizde yaşanan şehit haberlerinden çok etkileniyoruz. Uzaktan patlatılan bombayla çok şehitlerimiz oldu, bununla ilgili biz de önlem almak, hem babalarımız hem de vatanımız için bir proje yapmak istedik" sözleriyle anlattı.

Hazırladıkları düzenekle tuzaklanmış ancak yeri bilinen bir bombayı temas olmadan mikro dalga ışınlarıyla etkisiz hale getirebildiklerini söyleyen Avcıoğlu, projelerini geliştirerek TSK’ya armağan etmek istediklerini söyledi.

"Jammer sinyal karıştırıcı, bizim ışınlarımız ise düzeneği bozuyor"

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Feyza Kılıç ise, patlayıcı düzenekleri toprağın altındayken etkisiz hale getirebildiklerini söyledi. Projelerinin, günümüzde kullanılan jammer’den (sinyal bozucu) daha üstün olduğunu savunan Kılıç, "Jammer, sinyal karıştırıcıdır. Girdiği ortamda o sinyalleri karıştırarak o sinyalin algılanmamasını sağlar ve ortamdan ayrıldığında sinyaller eski haline geri döner ancak bizim geliştirdiğimiz cihaz alana geldiğinde bu elektronik yapıyı bozuyor ve ortamdan ayrıldığında dahi kalıcı bir şekilde cihaz bozulmuş oluyor, dolayısıyla bombanın infilak etmesi gibi bir durumla karşılaşılmıyor. Ülkemizde bu tarz bomba imha üzerine çalışan insanlar var ancak biz de yeni bir şey ürettik ve kullanılmasını istiyoruz. Çünkü bizim geliştirdiğimiz araç, bombaların etkisizleştirilmesi konusunda gerçekten çığır açacak" diye konuştu.