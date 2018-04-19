Akciğer yetmezliği ve kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ahi Evran ÜniversitesiEğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren 83 yaşındaki Ayvaz Başaran'ın cenazesi, yarın Ali Çam Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
"Zurnanın efsanesi" olarak bilinen Başaran'ın vefatı nedeniyle Kültür veTurizm Bakanlığı Kırşehir Müzik ve Ustalar Topluluğu üyelerinin Turizm Haftası dolayısıyla bugün vereceği konser iptal edildi.
Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayvaz Başaran'ın gençlik yıllarından itibaren bozlak ustası Neşet Ertaş ile sahnelere çıktığını, abdal kültüründen gelen sanatçıların oluşturduğu Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nun kurulmasına katkı yaptığını söyledi.
Kendisinin de topluluk üyesi iken emekli olduğunu ifade eden Özdemir, "Ayvaz ustamız, emekli olduktan sonra yeni zurna ustalarının yetişmesi için gayret gösteriyordu. Yıllarca Neşet Ertaş ile Kırşehir, Ankara ve başka illerdeki konserlerde birlikte çalıp söylediler. Kırşehir türkülerinin, ağıtlarının, halaylarının zurna ile hayat bulmasında büyük emeği olmuş, TRT arşivine 23 eseri girmiş büyük müzik ustalarından birisiydi. Allah rahmet eylesin." dedi.
"Zurnanın efsanesi" Ayvaz usta
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kırtıllar köyünde Neşet Ertaş'la sanat hayatına başlayan Ayvaz Başaran, kurdukları Abdallar Topluluğu'nda sahne aldı, daha sonra zurna çalarak kendisini geliştirdi. Ankara'da yeniden bir araya geldikleri Ertaş'la konserlere katılan Başaran'ın Kırşehir yöresine ait 23 eseri TRT arşivine girdi. Ertaş ile kurulmasına katkı yaptıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nda yıllarca zurna çalan Başaran, Japonya, Almanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkede konserler verdi.
19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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'Zurnanın efsanesi' hayatını kaybetti
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