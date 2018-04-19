19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap

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Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap
Erken seçim kararı alınmasının ardından üç bakanın istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçmiş yıllarda olduğu gibi üç bakanın istifa etmeyeceğini açıkladı.
Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Erken seçim kararının TBMM'de onaylanmasının ardından süreç resmen de başlamış olacak. TBMM'nin onayının ardından da YSK seçim takvimini açıklayacak. Peki bu takvimin açıklanmasından sonra İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları istifa edecek mi? Daha önceki gibi bu üç bakanın yerine bürokrasiden isimler mi atanacak? 

BEKİR BOZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Milliyet.com.tr'nin sorusuna yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Biliyorsunuz bundan önceki seçimlerde üç bakanını istifa etmesini öngörülüyordu. Bu Anayasal bir zorunluluk olarak uygulanıyordu. 114. maddenin 1. fıkrasında  'Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir.' hükmü vardı. Bu hüküm gereği seçim sürecine girildiğinde üç bakan istifa ederdi. Ancak 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişiklik paketi ile yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle üç bakanın istifasını gerektiren Anayasal düzenleme yürürlükte değil. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bakanlarımız görevlerine devam edecek."

1961 Anayasası'yla yürürlüğe giren ve 1982 Anayasası'nda da aynen devam eden hüküm kapsamında 56 yılda 342 bakan, seçim dönemlerinde bu hüküm gereğince kabine dışından, milletvekili olmayan isimler arasından görevlendirilmişti.

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