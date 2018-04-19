İran'dan kritik dolar açıklaması

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, reformistlere yakınlığıyla bilinen İran Meclisi Milletvekili Alişahi, "Euro kullanımına geçmek her ne kadar iyi olsa da doların tsunami etkisine engel olamayacak." dedi.



Alınan kararın İran ekonomisine etkisinin orta vadede ortaya çıkacağına işaret eden Alişahi, devletin piyasaya para sürmesini ve ekonomiyi canlandırmasının doğru olacağını savundu.



Euroya geçişi erken bulan Alişahi, "Meclis ve hükümet Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) konusunda kısa zamanda adım atmalıdır." ifadesini kullandı.



İRAN'DA EKONOMİDE BELİRSİZLİK

İran yabancı para işlemlerinde dolar yerine euro kullanmaya başlaması ülkedeki ticari belirsizliği derinleştirdi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, son günlerde ülkede dövizle ilgili çok sert kararlar alındığını bunun piyasaya nasıl yansıyacağının belirsizliğini koruduğunu söyledi.



AA muhabirine konuşan Çayabatmaz, "Ülkede dolar resmen uygulamadan kaldırıldı. Bankalar dolarla işlem yapmıyor. Elinde dolar olan insanlar ne yapacağını bilemez durumda." dedi.



İthalat ve ihracatçıların belirsizlik nedeniyle ticaret yapamadıklarını dile getiren Çayabatmaz, "İthalatçılar mal getiremiyor ve dolar transferi yapamıyor. Hükümetin açıkladığı kararnameler ışığında yeni sistemin çerçevesi belirlenirse ve bir an önce uygulamaya geçerse belirsizlik ortadan kalkacaktır." ifadelerini kullandı.



Birkaç yılda tedricen alınması gereken ekonomik kararların sert bir şekilde bir haftada açıklandığını değerlendiren Çayabatmaz, "Serbest piyasada dolar alış verişinin uzun bir süredir serbest bırakıldığı ülkede alınan son kararlar, liberal ekonomiden tamamen devletçi bir ekonomiye geçişi çağrıştırmaktadır." şeklinde kaydetti.



MERKEZ BANKASI BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ

Ayrıca, Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Humeynişehr Milletvekili Seyyid Cevad Ebtehi, 160 milletvekilinin Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'in görevden alınmasını içeren öneriyi meclis başkanlığına sunduğunu duyurdu.

Ebtehi, sözü edilen önergede Seyf'in görev süresi boyunca banka sisteminde istikrarsızlığa yol açtığı ve ülkenin mali kurumlarını itibarsızlaştırdığına vurgu yapıldığını söyledi.

İran'da bankacılık sisteminin kriz halinde olduğuna değinen Ebtehi, Seyf'in defalarca dövizi kontrol altında tuttuklarını açıklamasına rağmen gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



SINIR GEÇİŞ HARÇLARINDAKİ ARTIŞ



Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ve Irak sınırında çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı sınır bölgelerinde bavul ticareti yapan halkın sınır geçiş harçlarının yükseltilmesi sebebiyle iş yapamaz hale geldikleri, durumu protesto eden sınır halkının gümrük kapıları önünde oturma eylemleri yaptıkları belirtildi.



İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan İran Meclisi Serdeşt Milletvekili Resul Huzuri, "Hükümetin son dönemde aldığı kararlar sebebiyle sınır ticaretinde çalışan 70-80 bin kişi işsiz kaldı. Sınır ticaretinin sekteye uğratılması bu işten para kazanan yaklaşık 6 milyon kişiye zarar vermektedir." dedi.



Sınır bölgesindeki işsizliğin artmasının toplumsal sonuçlara dönüşme tehlikesinden söz eden Huzuri, sınır güvenliğinin İran devletinin kırmızı çizgileri arasında yer aldığına değinerek, "Hükümetin aldığı son kararla bu konu, her an patlamaya hazır tehlikeli bir saatli bomba krizine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.



Huzuri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden sınır ticareti hakkında tekrar düşünülmesini ve şartları normale çeviren bir karar alınmasını istedi.



Geçen yıl 75 bin tümen olan sınır geçiş harcı, ilk geçiş için 220 bin, ikinci geçiş için 330 bin ve dördüncü geçiş için 440 bin tümene yükseltildi.