20 Nisan 2018 Cuma4 Şaban 1439
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Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez

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NATO Genel Sekreterei Stoltenberg, basın toplantısı esnasında Yunan muhabirin Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği hatırlatması üzerine, 'iki ülke iyi geçinmeli, bizim müdahalemiz fayda etmez' dedi.
Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez
Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 

"HİÇBİR NATO ÜLKESİ TÜRKİYE KADAR TERÖR SALDIRISIYLA MÜCADELE ETMEDİ"

Teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek Türkiye'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir." ifadesini kullandı.

Buradaki toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin İngiltere ve  Fransa ile Suriye’ye yönelik düzenlediği hava operasyonu desteklediğini ve kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN İYİ GEÇİNMELİ, BİZİM MÜDAHALEMİZ FAYDA ETMEZ"

Stoltenberg, Yunan muhabirin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlik hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusunu da şöyle cevapladı:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."

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