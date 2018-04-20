Hayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilik

Kemal Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı'nın 'bir kişi hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olamayacak' açıklamalarının ardından kurmaylarını erken seçim stratejisi için topladı.

Bir kişinin hem milletvekili adayı, hem de Cumhurbaşkanı adayı olamayacağının açıklanması üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

Sürpriz toplantı sonrası CHP'nin nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak konusu oldu.

"HEM MİLLETVEKİLİ HEM DE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUNAMAZ"

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir kişinin kaç farklı aday olabileceği hakkında: "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil." açıklaması yapmıştı.