20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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1 milyon battı iddiasına cevap

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1 milyon battı iddiasına cevap
Halit Ergenç, yeğeni Aziz Akgül ile hayata geçirdiği akıllı telefon uygulamasının ilgi görmeyip kapandığı, bu yüzden de 1 milyon dolar zarar ettiği iddiasıyla ilgili konuştu...
1 milyon battı iddiasına cevap 1 milyon battı iddiasına cevap 1 milyon battı iddiasına cevap

Konuyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç  “O iddianın aslı yok. Yeğenimle şirket kurduğumuz doğru, bir değil birden fazla uygulama hazırladık. Onlar devam ediyor. 1 milyon dolar gerçekten ciddi para, Allah korusun.”  dedi.
 

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