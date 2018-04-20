Konuya yakın kaynaklar, Deutsche Bank'ın geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladığını aktardı.
Hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan’ın son haftasında gerçekleştiilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı.
Öte yandan bu durum bankanın risk ve kontrol süreçlerine dair soru işaretlerini arttırdı.
Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikaktli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi.
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35 milyar doları yanlış hesaba yolladı
Konuya yakın kaynaklar, Deutsche Bank'ın geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladığını aktardı.
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