20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 112.122 0.02
  • Altın: 174,823 0.52
  • Dolar: 4,0406 0.69
  • Euro: 4,9882 0.32

Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!

»
24 Haziran, Türkiye için yeni yükseliş döneminin başlangıcı, tarih yapıcı rolünün geri dönüşü olacak.
Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!
Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek! Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek! Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!

 Merkez iktidar alanını güçlendirmiş, ekonomi ve savunmada büyük atılımlar yapan, küresel ve bölgesel ölçekli sarsıntılara karşı kendini takviye etmiş, bağımlılıklarından kurtulmuş, toplumsal dayanışmasını en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye öne çıkacak.

Seçmen 24 Haziran’da bir ‘evet’le Türkiye’de çok şeyi değiştirecek. Türkiye, 25 Haziran sabahına ağırlıklarından kurtulmuş olarak uyanacak. Halkın cumhurbaşkanını 2. kez, parlamentoyu ise 27. kez seçmek için gideceği erken seçimler sonucu ne olursa olsun Türkiye’de reform niteliğinde köklü değişiklikleri beraberinde getirecek. Cumhuriyet, 95. yılında dönüşeceği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geleceğe umutlu ve güçlü adımlar atacak. Seçmenin tam bir yıl önce 16 Nisan’da oyları ile vize verdiği pek çok yenilik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile birlikte artık 3 Kasım 2019 beklenmeksizin uygulamaya girecek. İşte tarihi değişimin öne çıkan başlıkları:

VESAYETE TASFİYE

* 24 Haziran seçimleri ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk defa millet aynı anda hem parlamentoyu hem de cumhurbaşkanın belirleyecek.

* Vesayet sistemi tamamen tasfiye edilecek. Yasama ve yürütme güçlenecek. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet icraat yapacak, Meclis kanun yapacak. Meclis Hükümeti denetleyecek.

* Yeni sistemle birlikte Başbakanlık tarih olacak. Hükümetin başı cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı bakanları parlamento içinden veya dışından seçebilecek. Bakan olarak seçilen milletvekillerinin vekillikleri sona erecek.

TIKIR TIKIR İŞLEYECEK

* Yürütmenin tek elde toplanması ile birlikte karar alma mekanizmaları azalarak işleyiş hızlanacak. Krizlerin ortadan kalkacağı sistemde istikrar ekonomik büyümeyi getirecek.

* Koalisyonlar dönemi yerini tek başına iktidar çıkaran sistemlere bırakacak.

* Yeni sistemde Türkiye cumhurbaşkanı yardımcıları ile tanışacak. Buna ilişkin sayı uyum paketi ile netleştirilecek.

KUVVETLERE NET AYRIM

* Yeni sistemde demokrasinin vazgeçmesi olan kuvvetler ayrıldığı çizgi olarak daha da netleşecek. Görev alanlarına müdahale ortadan kalkacak.

TEMSİL GENİŞLİYOR

* Vatandaşlar cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Seçilme yaşı 18'e inecek. Böylece, toplumun parlamentodaki temsili de yaş aralığı olarak genişleyecek.

VEKİLLERE TEMPO

* Milletvekillerine daha fazla görev verilecek. Özellikle kanunların hükümet değil, milletvekillerince teklif edilmesi, muhalefet milletvekillerinin da söz söyleyebilirliğini artıracak. Meclis’te hazırlanıp kabul edilen kanunu Cumhurbaşkanı’nın geri göndermesi durumunda da son söz Meclisin olacak.

* İçtüzük değişikliği ile beraber Meclis daha verimli çalışacak. Muhalefetin gereksiz engellemeleri by-pass edilerek yasal düzenlemeler zaman geçirilmeksizin uygulamaya sokulacak.

Vekillere başarı formülünü verdi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim tarihini açıkladıktan sonra partisinin milletvekilleriyle dün ilk kez bir araya geldi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen ve 1.5 saat süren kahvaltılı toplantıda, vekilleri hem uyardı hem de talimat verdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, şunları söyledi:

Yeniden aday olsanız da olmasanız da bu mücadelenin bir dava meselesi olduğunu unutmayın. Bu işi kişisel çıkar için yapanların bizim aramızda yeri yoktur. Biz ülkemiz için milletimiz için buradayız. Siyasi partilerde yenilik sürekli olur. Listede olsanız da olmasanız da bu dava için çalışın. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isimİşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isimAk Parti’de erken seçim kararıyla birlikte adaylık heyecanı da başladı.
Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!24 Haziran, Türkiye için yeni yükseliş döneminin başlangıcı, tarih yapıcı rolünün geri dönüşü olacak.
Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?Erken seçim kararı ile birlikte partilere yapılacak Hazine yardımı da belli oldu. Ocak ayında yaklaşık 273 milyon lira yardım alan partiler, 24 Haziran seçimleri nedeniyle de 547 milyon lirayı da kasalarına koyacak.
Hayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilikHayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilikKemal Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı'nın 'bir kişi hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olamayacak' açıklamalarının ardından kurmaylarını erken seçim stratejisi için topladı.
Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmezMuhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmezNATO Genel Sekreterei Stoltenberg, basın toplantısı esnasında Yunan muhabirin Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği hatırlatması üzerine, 'iki ülke iyi geçinmeli, bizim müdahalemiz fayda etmez' dedi.
Ak Parti açıkladı! 100 bin imza nereye verilecek?Ak Parti açıkladı! 100 bin imza nereye verilecek?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı, 100 bin imza konusunda son sözün YSK'da olduğunu açıkladı.
  • BBP de adayını açıkladı19 Nisan 2018 Perşembe 16:23
  • Erdoğan'dan kritik uyarı! Talimatı verdi...19 Nisan 2018 Perşembe 15:40
  • Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap19 Nisan 2018 Perşembe 15:31
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması19 Nisan 2018 Perşembe 15:30
  • Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek mi?19 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak19 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • CHP içindeki en büyük adayı açıkladı!19 Nisan 2018 Perşembe 12:26
  • Seçim kararının ardından AK Parti'de sıcak saatler19 Nisan 2018 Perşembe 12:25
  • AK Parti'den flaş İYİ Parti hamlesi!19 Nisan 2018 Perşembe 12:00
  • MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi?19 Nisan 2018 Perşembe 10:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri