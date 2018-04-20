20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 112.122 0.02
  • Altın: 174,823 0.52
  • Dolar: 4,0406 0.69
  • Euro: 4,9882 0.32

İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim

»
Ak Parti’de erken seçim kararıyla birlikte adaylık heyecanı da başladı.
İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim
İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevcut parti grubunda önemli ölçüde değişikliğe gideceği kulislerde dillendirilirken, Ak Parti’de üç dönem potasına giren dördü bakan 22 ismin akıbetine ise Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) karar verecek.

Meclis’in erken seçim kararı almasıyla birlikte, Ak Parti’den 22 isim Ak Parti tüzüğündeki üç dönem kuralı nedeniyle 27. dönem parlamentosu için adaylık imkanını yitirmiş olacak. Ancak yapılan son olağanüstü kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında görev yapan 25. parlamento dönemi, dönem olarak sayılmamış, aynı kongrede yapılan bir başka değişiklikle de tüzüğün üç dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya yetki verilmişti.

Buna göre yeniden aday gösterilebilmeleri için MKYK’nın tüzükteki bu yetkisini kullanması gerekecek Ak Partili 22 isim şöyle:“Bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık, Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Sadi Bilgiç, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Erdem, Sabahattin Karakelle.”

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isimİşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isimAk Parti’de erken seçim kararıyla birlikte adaylık heyecanı da başladı.
Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!24 Haziran, Türkiye için yeni yükseliş döneminin başlangıcı, tarih yapıcı rolünün geri dönüşü olacak.
Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?Erken seçim kararı ile birlikte partilere yapılacak Hazine yardımı da belli oldu. Ocak ayında yaklaşık 273 milyon lira yardım alan partiler, 24 Haziran seçimleri nedeniyle de 547 milyon lirayı da kasalarına koyacak.
Hayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilikHayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilikKemal Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı'nın 'bir kişi hem cumhurbaşkanlığına hem de milletvekilliğine aday olamayacak' açıklamalarının ardından kurmaylarını erken seçim stratejisi için topladı.
Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmezMuhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmezNATO Genel Sekreterei Stoltenberg, basın toplantısı esnasında Yunan muhabirin Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği hatırlatması üzerine, 'iki ülke iyi geçinmeli, bizim müdahalemiz fayda etmez' dedi.
Ak Parti açıkladı! 100 bin imza nereye verilecek?Ak Parti açıkladı! 100 bin imza nereye verilecek?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı, 100 bin imza konusunda son sözün YSK'da olduğunu açıkladı.
  • BBP de adayını açıkladı19 Nisan 2018 Perşembe 16:23
  • Erdoğan'dan kritik uyarı! Talimatı verdi...19 Nisan 2018 Perşembe 15:40
  • Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap19 Nisan 2018 Perşembe 15:31
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması19 Nisan 2018 Perşembe 15:30
  • Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek mi?19 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak19 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • CHP içindeki en büyük adayı açıkladı!19 Nisan 2018 Perşembe 12:26
  • Seçim kararının ardından AK Parti'de sıcak saatler19 Nisan 2018 Perşembe 12:25
  • AK Parti'den flaş İYİ Parti hamlesi!19 Nisan 2018 Perşembe 12:00
  • MHP'nin 26 Ağustos teklifi neden kabul edilmedi?19 Nisan 2018 Perşembe 10:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri