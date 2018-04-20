20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştan

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Seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için oy verecek. Bu kapsamda, YSK’nın oy hesaplama sistemi de sil baştan değiştirilecek.
YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştan
YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştan YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştan YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştan

Seçim tarihinin 24 Haziran Pazar olarak belirlenmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) yeni sisteme uygun teknik altyapı için hummalı bir çalışma başlatıldı.

YSK, siyasi partilerin seçimlere ittifakla girmesine imkan veren yasanın çıkmasından sonra, seçimlerde kullanılacak tüm materyaller ve teknik alt yapısını değiştirmek için düğmeye basmıştı. Edinilen bilgilere göre, seçimlerin erkene alınması kararı ile birlikte YSK’daki bu hazırlıklara hız verildi. Yeni sistem ve seçim ittifakları nedeniyle YSK’nın oy hesaplama sistemi sil baştan değiştirilecek. Siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK’nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek.

Cumhurbaşkanlığına 100 bin seçmenin imzasıyla aday olacaklar için ise, YSK bünyesinde ayrı bir çalışma yapılıyor. YSK yetkilileri, bunun için teknik bir alt yapı oluşturmaya başladıklarını ve yeni bir bilgisayar yazılımı geliştirildiğini belirterek “Bu seçimler bir çok ilki de beraberinde getiriyor. Mevcut alt yapıyı kullanmak mümkün değil. Seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayları için ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Bunun için ilçe seçim kurullarında hazırlıklar başladı. İmzaların toplanacağı bir sistem kurulacak” dedi.

24 HAZİRAN’IN İLKLERİ

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin tam anlamıyla yürürlüğe gireceği 24 Haziran seçimleri bir çok ilkleri de beraberinde getiriyor. Türkiye ilk kez 24 Haziran’da yeni sistem için oy kullanacak. Seçmen, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilli genel seçimi için oy kullanacak. Milletvekili oy pusulası ve cumhurbaşkanı adayı oy pusulası ayrı olacak, ancak iki pusula tek zarf içine konularak sandığa atılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turlu yapılacak. Birinci turda, yüzde 50’nin üzerinde oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran’daki ilk turda, hiçbir aday bu orana ulaşamazsa, 8 Temmuz’da, ilk turda en fazla oy alan iki aday için yeniden seçim yapılacak. İkinci turda en fazla oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

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