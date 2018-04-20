20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama

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Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunun sağlıklı olduğunu ve tansiyonu yükseltmediğini, tansiyonu yükseltenin şeker olduğunu bildirdi.
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay:"Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir." dedi.


Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, "Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzuise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir." dedi.

Karatay, insanların en büyük ihtiyacının tuz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Hayat tuzsuz olmuyor. 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' cümlesinin aslı Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler.'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuz eksikliğidir. Yanlış beslenmeyle her türlü hastalık başlar. Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Sıfır beden akımı ticari bir durumdur. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak, kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler, ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesinin, hormonların, enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesidir."

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