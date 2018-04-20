20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 22°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 111.269 -0.76
  • Altın: 173,963 -0.49
  • Dolar: 4,0345 -0.15
  • Euro: 4,9646 -0.47

Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

»
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cmuhurbaşkanı adaylığını Meclis’te biraz önce düzenlediği basın toplantısıyla ilan etti. Yılmaz, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması ve partisinin de bu görevi kendisine tevdi etmesi halinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi.

Yılmaz, adaylığını şu sözlerle ilan etti:

BU STRATEJİDE YER ALMAK İSTİYORMUŞ

“Önümüzde az zaman var. Muhalefetin stratejisi çok önemli. Ben de bu stratejide yer almak istiyorum. Çeşitli badireler atlatmış, Ardahanlı yoksul bir ailenin çocuğuyum. Diplomat oldum, daire başkanı oldum, başkonsolos, büyükelçi oldum. Milletime dönük zerre kadar kuşku içinde olmadım. Mesele millet, ülke meselesidir. Bir çıkış lazım, praganları söküp atmak gerekiyor.

chpden_almanyaya_tepki_1464264827_3156-002.jpg

BEN DE ADAYIM

CHP’nin adayını da kendileri belirlemek istiyorlar. Bu bir komplodur bunu boşa çıkarmamız lazım. Elbette genel başkanımıza düşüncelerimi açtım. Aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Ama aday olmaması ve partimin de bu görevi bana tevdi etmesi halinde ben adayım.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından gözler anket sonuçlarına çevrildi. MAK ve ORC'nin açıkladığı son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda sonuçlanacak.
Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli olduParti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli olduCHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştanYSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştanSeçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için oy verecek. Bu kapsamda, YSK’nın oy hesaplama sistemi de sil baştan değiştirilecek.
İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isimİşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isimAk Parti’de erken seçim kararıyla birlikte adaylık heyecanı da başladı.
Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!24 Haziran, Türkiye için yeni yükseliş döneminin başlangıcı, tarih yapıcı rolünün geri dönüşü olacak.
Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?Erken seçim kararı ile birlikte partilere yapılacak Hazine yardımı da belli oldu. Ocak ayında yaklaşık 273 milyon lira yardım alan partiler, 24 Haziran seçimleri nedeniyle de 547 milyon lirayı da kasalarına koyacak.
  • Hayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilik19 Nisan 2018 Perşembe 21:00
  • Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez19 Nisan 2018 Perşembe 20:00
  • Ak Parti açıkladı! 100 bin imza nereye verilecek?19 Nisan 2018 Perşembe 19:00
  • BBP de adayını açıkladı19 Nisan 2018 Perşembe 16:23
  • Erdoğan'dan kritik uyarı! Talimatı verdi...19 Nisan 2018 Perşembe 15:40
  • Üç bakan istifa edecek mi? Hükümetten cevap19 Nisan 2018 Perşembe 15:31
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması19 Nisan 2018 Perşembe 15:30
  • Ekmeleddin İhsanoğlu, Erdoğan'a oy verecek mi?19 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak19 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • CHP içindeki en büyük adayı açıkladı!19 Nisan 2018 Perşembe 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri