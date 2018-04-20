20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından gözler anket sonuçlarına çevrildi. MAK ve ORC'nin açıkladığı son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda sonuçlanacak.
Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!
Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter! Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter! Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!

MAK DANIŞMANLIK YÜZDE 55: ERDOĞAN İLK TURDA RAHAT KAZANIR

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "24 Haziran 2018'de  yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine bağlı olarak oranlarda küçük değişiklikler ol­sa da seçimi ilk turda rahat ka­zanabileceği söylenebilir. Yaptığımız araştırmalar 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçime yönelik olduğunda Cumhur ittifakı 50+1 çizgisinin altındayken ortaya çıkan yeni durum Cumhur ittifakının totalde yüzde 54-55 bandında bir noktaya çıkabileceğini göstermektedir"  dedi.

ORC ARAŞTIRMA YÜZDE 57: KARŞISINA ÇIKACAK ADAYIN ÖNEMİ YOK 

ORC Araştırma Şirketi Başkanı Murat Pöstekide,şunları dile getirdi: "Bugün ititbariyle Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirecek olursak Recep Tayyip Erdoğan'ın  ikinci tura kalmadan birinci turda kazanacağını düşünüyorum. Karşısına çıkacak adayın şu an itibariyle  bir önemi yok. Genel seçimler baktığımız  zaman ise ise, Cumhur ittifakının karşısındaki ittifaklara göre yüzde 53 ile 57 arasında bir oy ala cağını öngörüyoruz. Diğer ittifak görüşmelerinin tamamlanmasının ardından durum biraz da ha netlik kazanacaktır."

MAHİR ÜNAL YÜZDE 55.6:  AK PARTİ HER ZAMAN, HER ŞEYE HAZIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, " En son yapılan an­kette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyordu" dedi. AK Parti'nin her zaman her şeye hazır bir şekilde yürüdüğüne değinen Mahir Ünal, "Biz hiç­ bir zaman iktidarda olmanın ne konforuna ne de rehavetine kapılmadık. Biz her zaman diri bir bilinç, uyanık bir akıl ve sanki yarın seçim olacakmış gibi teşkilatlarımızla hareket ettik" değerlendirmesinde bulundu.

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