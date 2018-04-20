20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 22°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 111.269 -0.76
  • Altın: 173,963 -0.49
  • Dolar: 4,0345 -0.15
  • Euro: 4,9646 -0.47

Dövizsiz borç TL'yi uçuracak

»
Dövizsiz borç TL'yi uçuracak
Araştırmalar ekonomide geçen seneyi güçlü bitiren Türkiye'nin bu yıl kur ve faizin etkisiyle şekilleneceğini gösterdi.
Dövizsiz borç TL'yi uçuracak Dövizsiz borç TL'yi uçuracak Dövizsiz borç TL'yi uçuracak

Türkiye’de ve küresel piyasalarda yılın ikinci çeyreğini değerlendirdiği strateji raporu açıklandı.

Piyasaların denge arayışı başlıklı raporda, piyasaların rekorlarla geçen 2017 yılının ardından 2018 yılına da görece olumlu bir havada başladığına dikkat çekildi.

PİYASALAR ABD VE ÇİN'İ İZLEDİ

Raporda, önce ABD borsalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve enflasyon endişeleri kaynaklı olarak gözlenen son derece sert satış dalgası ve ilk çeyreğin sonuna doğru ABD ve Çin arasında baş gösterebilecek olası bir ticaret savaşına yönelik endişelerin ön plana çıktığı belirtildi. Dolayısıyla, piyasalar açısından 2018 yılı ilk çeyreği özetinin yüksek oynaklık ve kararsızlık olduğunun denilebileceği aktarılan raporda, "'Paniğe dönüşen sert fiyat hareketleri, küresel olarak siyasi-jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi gibi unsurlar büyük ölçüde piyasalardaki yön ve denge arayışının temel nedenleri oldu denilebilir" ifadelerine yer verildi.

LİRANIN KAYBI ENFLASYONA YANSIDI

Türkiye ekonomisinin 2017 yılını yüzde 7,4 gibi son derece güçlü bir performansla tamamladığı anımsatılan raporda, böylelikle, alınan önlemlerin öncelikli hedefinin oldukça başarılı bir şekilde yakalanmış olduğu aktarıldı. Ancak, güçlü büyüme ve TL’deki değer kayıplarının getirdiği yan etkilerin özellikle enflasyon ve cari denge tarafında kendini gösterdiği dile getirilen raporda, bu iki temel göstergede gözlenen yüksek seyirin yakın dönemde Türk varlıklarda gözlenen negatif ayrışmanın en önemli nedenleri olarak değerlendirilebileceği vurgulandı.

KOBİ'LERE DÖVİZ YASAĞI LİRAYI DESTEKLEYECEK

Yılın ilk çeyreğinde kur ve faiz tarafında gözlenen yüksek seyrin TL varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı görülmesine neden olduğu belirtilen raporda, "Dövizle borçlanma konusunda küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik olarak yapılan düzenlemenin 2 Mayıs itibariyle uygulamaya gireceğini ve büyük ölçekli şirketlerin kur riskine yönelik çalışmaların da çeyrek sonuna doğru tamamlanabileceğini de hatırlatalım. 2 Mayıs sonrasında olası olumlu gelişmelerle birlikte TL’deki değer kazanımlarının ön plana çıkabileceğini değerlendirmekteyiz. Buna karşın enflasyonda görülen olumlu baz etkilerinin yaz aylarında azalacak olmasının kur ve faizin seyri açısından bir miktar risk oluşturduğunu da not edelim" değerlendirmesi yapıldı.

SEÇİM KARARI PİYASAYI RAHATLATTI

24 Haziran seçimlerine de değinilen raporda, "Seçime gidilecek olması kısa vadeli belirsizlikleri bir miktar azalttığı gibi olası bir seçim belirsizliğinin de beklenenden daha kısa sürebileceğini işaret etmekte.Yakın dönemde endeks, kur ve faiz tarafında oluşan baskı ile yatırımcı psikolojisi açısından yüksek seyreden stres ve risk fiyatlaması göz önüne alındığında; olası olumlu haber-veri akışları ile birlikte yurtiçi piyasalarda hızlı ve güçlü bir rahatlama görülmesi de oldukça kuvvetli bir olasılık olarak görünmekte. Özellikle TL’nin aşırı ucuz seviyelerde bulunması ile yüksek reel getiri potansiyeli Türk Varlıklarının cazibesini güçlü bir şekilde korumasını sağlamakta" açıklamasında bulunuldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dövizsiz borç TL'yi uçuracakDövizsiz borç TL'yi uçuracakAraştırmalar ekonomide geçen seneyi güçlü bitiren Türkiye'nin bu yıl kur ve faizin etkisiyle şekilleneceğini gösterdi.
Kritik veri açıklandı! Yüzde 0.8 arttı...Kritik veri açıklandı! Yüzde 0.8 arttı...Tüketici güven endeksi Nisan'da yüzde 0,8 artışla 71,9 oldu.
Bu numaraya dikkat! Binlerce lira fatura çıkarıyorBu numaraya dikkat! Binlerce lira fatura çıkarıyor‘0888’le başlayan numaralardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.
Anında harekete geçtiler! Türkiye'ye resmen para aktıAnında harekete geçtiler! Türkiye'ye resmen para aktıSiyasi istikrarı kalıcı hale getirecek seçimin erkene alınması, yabancı yatırımcıların iştahını artırdı. Borsada bir günde 300 milyon liralık yabancı girişi gerçekleşti
Gözler burada! İndirim bekleniyorGözler burada! İndirim bekleniyorGeçen hafta motorine 30 kuruşluk zammın ardından gelecek indirim 10-14 kuruş aralığında kalabilir. Nedeni ise ABD’de petrol stokunun beklentiden çok azalması nedeniyle motorin endeksinin 648 dolara çıkması.
35 milyar doları yanlış hesaba yolladı35 milyar doları yanlış hesaba yolladıKonuya yakın kaynaklar, Deutsche Bank`ın geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladığını aktardı.
  • Türkiye'ye petrol mesajı: İş birliğine hazırız19 Nisan 2018 Perşembe 18:00
  • İran'dan kritik dolar açıklaması19 Nisan 2018 Perşembe 16:33
  • Yüzyılın madeni 'Leonardit'in kaynağı Türkiye'de19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
  • Emekliye eşit zam talebi19 Nisan 2018 Perşembe 11:34
  • İki dev market zinciri birleşiyor!19 Nisan 2018 Perşembe 11:32
  • Büyük fırsat! Borcu ertelet teşviki al19 Nisan 2018 Perşembe 11:32
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı19 Nisan 2018 Perşembe 11:31
  • Ticari araç sahiplerine müjde! Af geldi...19 Nisan 2018 Perşembe 11:31
  • ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi19 Nisan 2018 Perşembe 10:30
  • Türk girişimciler yaptı! Elon Musk hayran kaldı19 Nisan 2018 Perşembe 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri