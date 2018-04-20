Dövizsiz borç TL'yi uçuracak

Türkiye’de ve küresel piyasalarda yılın ikinci çeyreğini değerlendirdiği strateji raporu açıklandı.

Piyasaların denge arayışı başlıklı raporda, piyasaların rekorlarla geçen 2017 yılının ardından 2018 yılına da görece olumlu bir havada başladığına dikkat çekildi.

PİYASALAR ABD VE ÇİN'İ İZLEDİ

Raporda, önce ABD borsalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve enflasyon endişeleri kaynaklı olarak gözlenen son derece sert satış dalgası ve ilk çeyreğin sonuna doğru ABD ve Çin arasında baş gösterebilecek olası bir ticaret savaşına yönelik endişelerin ön plana çıktığı belirtildi. Dolayısıyla, piyasalar açısından 2018 yılı ilk çeyreği özetinin yüksek oynaklık ve kararsızlık olduğunun denilebileceği aktarılan raporda, "'Paniğe dönüşen sert fiyat hareketleri, küresel olarak siyasi-jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi gibi unsurlar büyük ölçüde piyasalardaki yön ve denge arayışının temel nedenleri oldu denilebilir" ifadelerine yer verildi.

LİRANIN KAYBI ENFLASYONA YANSIDI

Türkiye ekonomisinin 2017 yılını yüzde 7,4 gibi son derece güçlü bir performansla tamamladığı anımsatılan raporda, böylelikle, alınan önlemlerin öncelikli hedefinin oldukça başarılı bir şekilde yakalanmış olduğu aktarıldı. Ancak, güçlü büyüme ve TL’deki değer kayıplarının getirdiği yan etkilerin özellikle enflasyon ve cari denge tarafında kendini gösterdiği dile getirilen raporda, bu iki temel göstergede gözlenen yüksek seyirin yakın dönemde Türk varlıklarda gözlenen negatif ayrışmanın en önemli nedenleri olarak değerlendirilebileceği vurgulandı.

KOBİ'LERE DÖVİZ YASAĞI LİRAYI DESTEKLEYECEK

Yılın ilk çeyreğinde kur ve faiz tarafında gözlenen yüksek seyrin TL varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı görülmesine neden olduğu belirtilen raporda, "Dövizle borçlanma konusunda küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik olarak yapılan düzenlemenin 2 Mayıs itibariyle uygulamaya gireceğini ve büyük ölçekli şirketlerin kur riskine yönelik çalışmaların da çeyrek sonuna doğru tamamlanabileceğini de hatırlatalım. 2 Mayıs sonrasında olası olumlu gelişmelerle birlikte TL’deki değer kazanımlarının ön plana çıkabileceğini değerlendirmekteyiz. Buna karşın enflasyonda görülen olumlu baz etkilerinin yaz aylarında azalacak olmasının kur ve faizin seyri açısından bir miktar risk oluşturduğunu da not edelim" değerlendirmesi yapıldı.

SEÇİM KARARI PİYASAYI RAHATLATTI

24 Haziran seçimlerine de değinilen raporda, "Seçime gidilecek olması kısa vadeli belirsizlikleri bir miktar azalttığı gibi olası bir seçim belirsizliğinin de beklenenden daha kısa sürebileceğini işaret etmekte.Yakın dönemde endeks, kur ve faiz tarafında oluşan baskı ile yatırımcı psikolojisi açısından yüksek seyreden stres ve risk fiyatlaması göz önüne alındığında; olası olumlu haber-veri akışları ile birlikte yurtiçi piyasalarda hızlı ve güçlü bir rahatlama görülmesi de oldukça kuvvetli bir olasılık olarak görünmekte. Özellikle TL’nin aşırı ucuz seviyelerde bulunması ile yüksek reel getiri potansiyeli Türk Varlıklarının cazibesini güçlü bir şekilde korumasını sağlamakta" açıklamasında bulunuldu.