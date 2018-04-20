20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu!

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MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu!
MHP'de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu! MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu! MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu!

MHP Genel Merkezi'nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.
 

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