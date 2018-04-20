Korkunç kaza! Cenazeler elden ele...

Bitlis’in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan-Gayda yolu üzerinde meydana geldi. H.İ. yönetimindeki 12 EA 117 plakalı kamyonet Hizan’dan Gayda bölgesine giderken, arkadan bir aracın çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada H.A. ve H.K. hayatını kaybederken, sürücü H.İ. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

EL ELE YARALI KURTARMA MÜCADELESİ



Şarampole yuvarlanan kamyonetteki yaralıları kurtarmak için sağlık ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu. Sedyeye bağlanan yaralılar, el ele tutuşan vatandaşların desteğiyle yola taşındı. Burada bekleyen ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı şekilde şarampolden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.