20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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24 saat süre verilecek! Artık cezası var

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Genel aydınlatma kapsamında kullanılan armatürlerin arızaları, altyapı değişimi gerektirmemesi durumunda en geç 24 saat içinde giderilecek.
24 saat süre verilecek! Artık cezası var
24 saat süre verilecek! Artık cezası var 24 saat süre verilecek! Artık cezası var 24 saat süre verilecek! Artık cezası var

Dağıtım şirketleri tarafından süresi içinde giderilmeyen eksiklikler konusunda ilgili kanun uyarınca işlem yapılacak.

Genel aydınlatma kapsamında kullanılan armatürlerin arızaları, altyapı değişimi gerektirmemesi durumunda en geç 24 saat içinde giderilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) elektrik dağıtım şirketlerinin bünyesinde bulunan ve çalışmayan armatürlerin düzenli kontrolünü yapacak. Bu denetimlerle veya fotoğraflı ihbar ve şikayetlerle belirlenen eksiklikler, ilgili dağıtım şirketine elektronik veya yazılı olarak bildirilecek.

24 SAAT SÜRESİ VAR

İmar alanı içindeki yerlerde yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi gerektiren arızalar 72 saat içinde, diğer tüm arızalar ise 24 saat içinde giderilecek. Bu süreler imar alanı dışı için 2 katı olarak uygulanacak.

DİREK VEYA ARMATÜR BAŞINA 572 LİRA CEZA

Eksikliklerin süresi içinde giderilmediğinin TEDAŞ tarafından fotoğraflı olarak belirlenmesi durumunda ise bu durum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına rapor edilecek.

Dağıtım şirketleri tarafından süresi içinde giderilmeyen eksiklikler konusunda ilgili kanun uyarınca işlem yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yılın başında aldığı kararla, bu yıl için genel aydınlatma kapsamında yanmayan armatürlerle yerinde olmadığı belirlenen armatür ve direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için verilen sürelerde bu eksiklikleri gidermeyen şirketlere, her bir direk veya armatür için uygulanacak para cezasını 500 liradan 572 liraya yükseltmişti.

Dağıtım şirketlerinin söz konusu para cezalarını tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri zorunlu tutulurken, tüm idari para cezalarının hiçbir şekilde ilgili cezayı ödeyen şirket tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer alamayacağı karara bağlanmıştı.

UZAKTAN SAYAÇ OKUMA

Yönetmelik değişikliğine göre, genel aydınlatma tesislerine ilişkin olarak kurulacak otomatik sayaç okuma sistemleri (OSOS) dağıtım şirketlerince tesis edilecek ve işletilecek. Kullanılacak sayaçlar, yük profili alma özelliğine sahip ve OSOS uyumlu aktif-reaktif kombi olacak.

Söz konusu işlemler ve genel aydınlatma sayaçlarının tamamının uzaktan okuma kapsamına alınması, dağıtım şirketlerince gerçekleştirilecek.

OSOS kapsamında tesis edilecek sayaçlar için TEDAŞ'a uzaktan erişim yetkisi verilecek. Bu kapsamda dağıtım şirketleri, sayaç üzerinden alınan yük profili, tüketim değerleri, kesinti bilgileri, sayaç bilgileri ve benzeri verilerin anlık veya çevrimiçi olarak izlenmesinden sorumlu olacak.

 

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