Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak? Elitaş açıkladı!

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Siyasi partilerde hummalı bir çalışma başladı. Liderler tek tek meydanlara inecek. Vatandaşın ise seçimle ilgili merak ettiği detaylar var. onlardan biri oy pusulasının nasıl olacağı...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanlığı oy pusulasındaki detayı açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlattı.

Elitaş, "2 oy pusulası var. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği pusulası. İttifak Milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz.

PUSULADA SADECE ADAYIN İSMİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacak. Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum diyecek. Vatandaşı yöneltecek. İttifak milletvekilliği için yapılan düzenleme. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak. " dedi.

CHP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLMALI!

Malum parti milletvekilliği seçimlerine bir partinin gölgesi altında girebilir ancak 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır. Merdivene ters binmez ise aday olacaktır. Siyaset cesaret işidir. Bahçeli, Türkiye'nin bekası için Erdoğan liderliğindeki yeni yönetim sistemini destekleyen bir milli duruş gösterdi.