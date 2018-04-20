Başbakan Yıldırım son noktayı koydu! 100 bin imza için noter şartı var mı?

Başbakan Yıldırım: Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığının esasları da bu teklifte yer alıyor. Noter şartı yok. Aday olmak isten 100 bin imzayı bulmak zorunda.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran başbakan Binali Yıldırım erken seçim ve uyum yasaları ile ilgili olarak "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok.Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. " ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;



YUNANİSTAN'IN SKANDAL KARARI



"Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması lazım. FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilebilir bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanistan'ı barınak olarak görmeye başladı. Bu da ilişkilere zarar veriyor. İade çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ suçlularının ilişkileri olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz



ABD'YE ERKEN SEÇİM CEVABI



Önce onlar kendi işlerine baksın. Seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler



ŞENOL GÜNEŞ MESAJI



Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir."