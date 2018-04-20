Gökçek'ten şok çıkış! Suçluyu buldu

Gökçek'e göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların işareti La Casa De Papel'in fragmanında verildi. Gökçek'in bu iddiasını destekleyen tezi ise fragmanın bir kısmının Kadıköy'de çekilmiş olması.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerden atılan cisimler ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına gelen cisim dolasıyıla yaralandı.

Gökçek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtımda bu olayların işaretinin olduğunu söyledi.

Gökçek, aynı fragmanda Ali Koç'a suikast, 2. bir Gezi eylemi ve yeni bir darbe girişimi görmüştü.

Gökçek'in iddiasını desteklemek için attığı 28 mesaj şöyle: