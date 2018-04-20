20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!

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'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!
Adana'da, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet Yıldırım'ı (25) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yeter A. (19) adliyeye sevk edildi. Yeter A., Yıldırım'ı, evlilik vaadiyle kendini taciz etmek isteyince vurduğunu söyledi.
'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü! 'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü! 'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!

Olay, dün Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Muhammet Yıldırım, beraberindeki kız kardeşi Fatma Yıldırım (18) ile birlikte arkadaşı Şükrü Demiryürek'in kullandığı otomobille servisten inen Yeter A.'nın yanına geldi. Yeter'i de otomobile alan arkadaşlar, Işıklı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesine gitti. Şükrü Demiryürek, işi olduğunu söyleyip, Fatma Yıldırım da yiyecek hazırlamak için ayrılınca Muhammet Yıldırım ile Yeter A. baş başa kaldı.

Evlilik planı yapan Yıldırım, genç kızı öpmek istedi. Yeter A., Yıldırım'ı engelleyip, bahçeden ayrılmak istedi. Genç kızı, ikna etmek isteyen Yıldırım, bahçedeki bekçi evinden av tüfeğini getirip, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Ancak bir süre sonra Yıldırım'ın tekrar taciz etmeye başladığı Yeter A., elindeki tüfekle Yıldırım'ın kasığına 1 el ateş etti. Yeter A. tüfeği atıp, bahçeden kaçarken durumu da Şükrü Demiryürek'e bildirdi. Paniğe kapılan Fatma Yıldırım da kuzeni Ahmet Yıldırım'ı arayıp, yardım istedi.

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