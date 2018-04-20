20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:38Güneş 06:11Öğle 13:09İkindi 16:53Akşam 19:55Yatsı 21:22
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 111.124 -0.89
  • Altın: 174,664 -0.09
  • Dolar: 4,0513 0.26
  • Euro: 4,9802 -0.16

MHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildi

»
MHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildi
MHP, seçim çalışmaları kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" adlı kitap bastırarak teşkilatlarına gönderdi.
MHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildi MHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildi MHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildi

MHP'de, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi çalışmalarına hız verildi.Bu kapsamda partide,"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" isimli 3 ciltten oluşan kitap bastırılarak teşkilata dağıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan 2017'den sonra TBMM Grup toplantılarında yaptığı konuşmaların yer aldığı kitapta, yeni sistemin neden desteklenmesi gerektiği anlatılıyor. Teşkilatın sistemi vatandaşa anlatması amaçlanıyor.

Bahçeli, kitap için yazdığı ön sözde, bundan sonraki süreçte "kutuplaşma yerine kucaklaşma, kavga yerine konuşma, kaynama yerine kaynaşma, içe kapanma yerine dışa açılma"nın esas olması gerektiğini vurgulayarak, Türk siyaseti ve siyasi partilerin, geleneksel çatışma dinamiklerinden, yıllarca birikmiş uzlaşmaz çelişkilerden, akıl körlüğüne işaret eden yel değirmenleriyle cebelleşmekten artık kaçınması gerektiğinin altını çiziyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kiritk görüşme! Kulisler bir anda..Kiritk görüşme! Kulisler bir anda..CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul etti. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesinin ardından yaptığı açıklamasında “Dertleştik ve gidiyorum” dedi.
MHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildiMHP'de hazırlıklar başladı! Tüm teşkilatlara gönderildiMHP, seçim çalışmaları kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" adlı kitap bastırarak teşkilatlarına gönderdi.
Erdoğan açıkladı: Kritik tarih belli olduErdoğan açıkladı: Kritik tarih belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, "Cuma günü Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yol haritamızı paylaşacağız. Manifestomuzu da İstanbul Kongresi'ne yetiştireceğiz" dedi.
Başbakan Yıldırım son noktayı koydu! 100 bin imza için noter şartı var mı?Başbakan Yıldırım son noktayı koydu! 100 bin imza için noter şartı var mı?Başbakan Yıldırım: Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığının esasları da bu teklifte yer alıyor. Noter şartı yok. Aday olmak isten 100 bin imzayı bulmak zorunda.
Mehmet Özhaseki seçimde beklediği oy oranını açıkladıMehmet Özhaseki seçimde beklediği oy oranını açıkladıÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, erken seçim kararını değerlendirdi, seçim sonucuna ilişkin tahmini oy oranını açıkladı. Özhaseki yüzde 60'lar civarında oy beklediğini söyledi.
Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!Anketlerde çarpıcı sonuç: İlk turda bu iş biter!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından gözler anket sonuçlarına çevrildi. MAK ve ORC'nin açıkladığı son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda sonuçlanacak.
  • Parti kararı beklemedi! CHP’nin ilk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu20 Nisan 2018 Cuma 12:15
  • MHP'de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu!20 Nisan 2018 Cuma 12:13
  • YSK'da sistem değişiyor! Oy hesaplama sil baştan20 Nisan 2018 Cuma 10:00
  • İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim20 Nisan 2018 Cuma 08:00
  • Ve başlıyor! Dünya yepyeni bir Türkiye görecek!20 Nisan 2018 Cuma 07:20
  • Partilere yapılacak Hazine yardımı ne kadar?20 Nisan 2018 Cuma 07:10
  • Hayati Yazıcı’nın açıklamasının ardından CHP’de sürpriz hareketlilik19 Nisan 2018 Perşembe 21:00
  • Muhabir Türkiye’yi şikayet etti! İyi geçinin bizim müdahalemiz fayda etmez19 Nisan 2018 Perşembe 20:00
  • Ak Parti açıkladı! 100 bin imza nereye verilecek?19 Nisan 2018 Perşembe 19:00
  • BBP de adayını açıkladı19 Nisan 2018 Perşembe 16:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri