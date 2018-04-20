20 Nisan 2018 Cuma5 Şaban 1439
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Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor

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Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor
HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, ileri teknolojilerle geliştirilen "iletee" adını verdikleri güvenli iletişim platformunda, WhatsApp benzeri uygulamaların özelliklerinin yanı sıra donanım tabanlı güvenlik de sağlayacağını söyledi.
Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor Türk devi düğmeye bastı! Yerlisi geliyor

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'ndeki 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'ninde, teknolojide milli çözümlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin yazılım ve donanım boyutu olduğunu hatırlatan Atalay, her ikisinde de güvenlik risklerinin bulunduğunu söyledi. 

Atalay, donanım alanında rekabetçi üretim yapabilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Üretimde miktar önemli. Bir üründen 100 tane yapmakla 100 milyon tane yapmanın maliyeti aynı değil....Çin’de üretimin maliyeti daha ucuz olması nedeniyle doğal olarak donanım üretimi de oraya kaydı." diye konuştu. 

Üretimin Çin kaynaklı olmasının önemli bir tehdit ve tehlike oluşturduğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'deki haberleşme teknolojilerinin altyapılarının tamamına yakını Çin'li firmaların tekelinde... Bugün o firmaların ürünlerine yapılacak uzaktan bir müdahaleyle Türkiye'nin bütün haberleşme altyapısı susturulabilir. Eskiden şebekelerimizde çok fazla sayıda üreticinin ürünleri vardı. Avrupa'dan Amerika'dan, Uzak Doğu'dan...Ama bugün Türk telekomünikasyon sektörü neredeyse tekel olarak Çin firmalarının ürünlerinin hakimiyeti altında ve bu bir risk. Bunu çeşitlendirmek lazım ve bunların içerisine mutlaka yerli unsurları koymak lazım. Biz elimizdeki alt yapılarımızdaki teknolojilerde ne oranda kime bağlıyız, o bağımlılığı azaltmak ve onun yaratacağı tehlikeleri gidermek için yapabileceklerimizi yapıyor muyuz? Şu anda bence bu kararın verilmesi lazım."  

Atalay, siber güvenlik konusunda Türkiye'de önemli ölçüde yasal zeminin ve kurumsal yapıların oluşturulduğunu bildirerek, yüzde 100 güvenlikten bahsetmenin mümkün olmadığını ve dünyadaki bütün ülkelerin siber saldırı riski altında olduğunu kaydetti.

Siber güvenlikte insan kaynağı açığımız en önemli eksiklik"

Siber güvenlik konusunda insan kaynağının Türkiye'nin en önemli eksiği olduğuna dikkati çeken Atalay, bu eksikliğin hızla giderilmesi gerektiğini bildirdi. 

Siber güvenliğin milli güvenliğin çok önemli bir unsuru olduğunu vurgulayan Atalay, Türkiye'de en az 15 bin siber güvenlik uzmanına çok acil ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:  "Bu mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak. Bizler hem Bilgi Güvenliği Derneği ve hem de HAVELSAN olarak verdiğimiz eğitimlerle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz, ancak problem bizim kapatmaya çalıştığımızdan çok daha büyük. Bu konuda Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversitelerin de bu alana özel ilgi göstermesi gerek.Uzmanınız yoksa sahip olduğunuz teknolojinin bir önemi yok. Uzmanımız iyiyse, teknolojiniz biraz zayıf da olsa o açığı kapatabiliriz. Yerli ve milli çözümler olmazsa siber güvenlikten bahsedilemez. Son zamanlarda biz de HAVELSAN olarak yerli milli çözümler geliştiriyoruz."

Yerli, güvenli tamamen bizim olan iletişim platformu geliyor

Atalay, sosyal medya platformlarının alternatiflerinin yapmanın çok kolay olmadığını anlatarak, "Türkiye'deki herhangi bir firmanın bile bir Facebook yapmasına engel hiçbir şey yok. Ama Facebook'u Facebook yapan oradaki 1,5 milyar kullanıcı." dedi.

HAVELSAN olarak en ileri teknolojilerle geliştirilen güvenli bir iletişim platformu üzerinde çalıştıklarını bildiren Atalay, "İletee" adını verdiğimiz platform güvenlik açısından whatsup'dan çok daha güvenli olacak. sunucuları Türkiye'de, hatta kurumun içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıl ortasında tanıtımını yapacağız"

Söz konusu platformun cep telefonunun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağını anlatan Atalay, şöyle devam etti:

"Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı da yoktu ancak bu talep artık oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz."

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