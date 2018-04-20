Erdoğan’dan hayati uyarı! En zayıf halka İstanbul

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğanerken seçim kararı ile ilgili konuştu. "24 Haziran'da erken seçimi gerçekleştirelim istedik. Ciddi bir heyecanın olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum. Aslında kendi gündemimizde bu durum olmamasına rağmen yapılan çağrıya icabetle tarihte mutabık kaldık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin hodri meydan sözlerine de cevap vererek, "Bu makamın hırslısı olsakk 1,5 yıl daha devam edebilirdik. İkide bir hodri meydan diyorsunuz, buyurun meydan " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sultan Abdülhamid'in emriyle getirilen gözlem araçları 31 Mart vakasıyla talan edilmiştir. Bizim medeniyetimizde evreni gözlemlemek çok geniş yer tutar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ay, yıldızlar ve güneş sisteminden bahsedilmektedir. Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen bırakın evreni henüz güneş sistemimizin bir kısmını bile çözemedik.



YIKIMLARI AZALTMAK BİZİM ELİMİZDE



Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor. Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Türm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum.



EN ZAYIF HALKA İSTANBUL



Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz. 1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok



AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli bir yeniden tanzim projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Burada da tabi Türkiye olarak bize görünen o ki ciddi manada bir yük düşecek. Bu projenin ülkemizle ilgili ayaklarının bulunduğu açık. Tabi bu hesapları yapanlar, Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Dışarıdan dayatılan senaryolara teslim olan o Türkiye artık geride kaldı. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.Özellikle 4-5 yıldır yaşadığımız her hadise bizim için bir imtihan. Bu imtihanları başarıyla verdik. Sınırlarımız dışında ve içindeki tehditlere fırsat vermedik.



DOST BİLDİKLERİMİZE BAKIYORUZ...



İçeriden çökertmek için kullanmadıkları araç, çete kalmadı. FETÖ'cülerin 80 tanesini getirdik. İnlerde gizlenmenin adaletten kurtarmadığını gösterdik. Güney sınırlarımız boyunca çekilmek istenen terör sınırlarını operasyonlarla bozduk. Dost bildiklerimize bakıyoruz. Afrin'deki tünelleri görüyoruz. Meşhur Fransız firma beton veriyor. Silah sağ olsun ABD Tırlarla, kargo uçaklarıyla gönderiyor.



HODRİ MEYDAN DİYORSANIZ BUYURUN MEYDAN



15 Temmuz darbe girişimi milletin kahramanlığıyla başarısızlığa uğradı. Yenikapı'da Türkiye tarihinin en kalabalık mitingi yapıldı. 16 Nisan'daki halkoylamasında yönetim sistemi değişikliği gerçekleşti. Anayasa değişikliği 3 Kasım 2019'daki seçimlerle yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Biz siyasi hayatımız boyunca seçim sürelerinin sonuna kadar kullanılmasından yana olmuştuk. İç ve dış siyasi askeri ekonomik gelişmelerin seyri bize bu süreyi mevcut süreyle devam ettirmemizin ciddi maliyetleri olacağını gösterdi. Benim 1,5 yılım daha var. Bu makamın hırslısı olsak 1,5 yıl daha devam edebilirdik. İkide bir hodri meydan diyorsunuz, buyurun meydan demek durumunda kaldık.

YSK YOL HARİTASINI HAZIRLIYOR



Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyorduk. Artık bu adımı atalım dedik. Bahçeli ile oturduk, meseleleri değerlendirdik. Arkadaşlarımızla da yapılan istişareler sonucu 24 Haziran'da erken seçimi gerçekleştirelim istedik. Ciddi bir heyecanın olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum. Aslında kendi gündemimizde bu durum olmamasına rağmen yapılan çağrıya icabetle tarihte mutabık kaldık. Şu anda bu durumla beraber YSK da yol haritasını hazırlıyor. Bizler de hazırlıklarımızı yapacağız.



YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ



YÖK'le hemen görüştük, üniversite giriş imtahını 1 hafta öteleme imkanı bulduk. Yarın birçok konularda bizim önümüzü açacak ve çok daha seri adımlar atmak suretiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefine ulaşmış olacağız. Bürokratik oligarşiyi bu sistemle büyük ölçüde yıkma fırsatı buluyoruz. Dün de arkadaşlarımla çalışmasını yapıyorduk, inanıyorum ki 24 Haziran'dan sonraki dönemde bir başka Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Geçiş dönemi olması suretiyle pek çok bürokrat farklı hesaplarla sorumluluk almaktan çekinmiştir. Bu kararla aynı zamanda ülkemizle ilgili senaryoları alt üst ettik. 24 Haziran'ı bir çeşit depreme hazırlık faaliyeti olarak görüyorum. Depremin yıkıcı etkilerine karşı hazırlık yapmış olacağız. Biz seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir çıkış olarak görüyoruz.