21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
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Oyunları bozan erken seçim hakkında IMF’den ilk yorum

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IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erken yapılmasının ekonomi için olumlu olabileceğini belirterek, 'Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir' dedi.
Oyunları bozan erken seçim hakkında IMF’den ilk yorum
Oyunları bozan erken seçim hakkında IMF’den ilk yorum Oyunları bozan erken seçim hakkında IMF’den ilk yorum Oyunları bozan erken seçim hakkında IMF’den ilk yorum

Türkiye ekonomisine yönelik, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan IMF Avrupa Direktörü Thomsen, “Türkiye'de geçen sene kısmen genişlemeci politikalar sayesinde çok güçlü bir büyüme gördük. Ekonomiyi destekleyen politikalar darbe girişiminden sonraki belirsizlik nedeniyle yerindeydi. Politika reaksiyonu bence makuldu.”değerlendirmesini yaptı.

Çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Thomsen, Türkiye ekonomisinin şu an potansiyelinin çok üzerinde büyüdüğünü vurguladı. 

"SEÇİMLERİN ERKEN YAPILMASI PİYASALARDAKİ TÜM BELİRSİZLİĞİ GİDERİR"

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasına yönelik soruya, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir.” yanıtını verdi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Kuruluş, hafta başında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e yükseltirken, 2019 büyüme beklentisini yüzde 4’e çekmişti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

IMF, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye çıkarmıştı. 

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