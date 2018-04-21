21 Nisan 2018 Cumartesi5 Şaban 1439
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Apple sarsıldı! Kayıp on milyarlarca dolar!

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Apple sarsıldı! Kayıp on milyarlarca dolar!
Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın hisseleri son 2 günde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.
Apple sarsıldı! Kayıp on milyarlarca dolar! Apple sarsıldı! Kayıp on milyarlarca dolar! Apple sarsıldı! Kayıp on milyarlarca dolar!

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında çarşamba gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı.

Perşembe günü yüzde 2,8, bugün de yüzde 4,1 kayıp gösteren şirketin hisseleri, böylece son 2 iş gününde yüzde 6,8 değer kaybetmiş oldu.  Söz konusu dönemde firmanın piyasa değeri de 928,7 milyar dolardan 865,4 milyar dolara gerileyerek 63,3 milyar dolar kayıp yaşadı.

TALEP ZAYIF

Uzmanlar, Apple'a çip üreten Tayvanlı firma Taiwan Semiconductor Manufacturing'in perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin mobil sektörden gelen talebin zayıf olduğunu vurguladığına dikkat çekti.

Zayıf çip talebi nedeniyle Apple'ın en son akıllı telefonu modeli olan iPhone X satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gelmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu nedenle yatırımcıların Apple hisselerine karşı satış pozisyonu aldığını bildirdi.

1 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Apple, bu yılın ocak-mart dönemine dair net kar ve gelirini 1 Mayıs'ta açıklayacak.

Şirket, bilançolarında, iPhone modellerinin ayrı ayrı satış verileri yerine tüm modellerin toplam satış rakamlarına yer veriyor. 

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