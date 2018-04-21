21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Uyum paketindeki dikkat çeken detay! Tek aday gösterecekler

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AK Parti ve MHP’nin uzlaştığı uyum paketinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Uyum paketindeki dikkat çeken detay! Tek aday gösterecekler
Uyum paketindeki dikkat çeken detay! Tek aday gösterecekler Uyum paketindeki dikkat çeken detay! Tek aday gösterecekler Uyum paketindeki dikkat çeken detay! Tek aday gösterecekler

Siyasi partiler ancak bir aday çıkarabilecek. Böylece bir partide bir araya gelen 20 milletvekilinin başka bir aday çıkarmasının yolu da otomatik olarak kapanmış olacak.

AK Parti ve MHP’nin uzlaştığı uyum paketi TBMM’ye sunuldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ikisi yürütme ve yürürlük maddesi olmak üzere 10 maddeden oluşuyor.

Paketteki düzenlemeler şöyle:

İkame sistemi

- Anayasada cumhurbaşkanı seçimleri ile milletvekilleri seçimlerinin her 5 yılda bir aynı gün yapılması düzenlemesi aynen aktarılıyor.

- Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde 45 gün içerisinde seçim yapılmasına ilişkin anayasal düzenleme kanuna aktarılıyor. Bu düzenlemede ayrıca ikinci tura kalan adaylardan birinin çekilmesi halinde ikame sistemi devreye sokuluyor. Buna göre, ikinci turda çekilen adayın yerine, birinci turun, üçüncü sırasında yer alan aday, çekilen adayın yerine seçiliyor. Tek aday varsa seçim, “referandum” olarak yapılıyor.

- Kimlerin Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine ilişkin, anayasa hükmü doğrultusunda; siyasi partiler grup kararıyla, yüzde 5 oy olan partiler, tüzüklerindeki yetkili organ kararıyla, yüz bin seçmen imzası ile de ilçe seçim kurumlarına yapılan başvurularla aday gösterilebilecek. Yüz bin imza ile aday göstermede noter şartı aranmayacak. Aday olmak isteyen kişi YSK’ya başvuracak. YSK, adaylık başvurusu yapanların seçim yeterliliğini araştıracak. Cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyenler ise ilçe seçim kurullarına ıslak imza ile başvuracaklar.

TEK ADAYLIK ŞARTI

- Siyasi partiler ancak bir aday çıkarabilecek. Böylece bir partide bir araya gelen 20 milletvekilinin başka bir aday çıkarmasının yolu da otomatik olarak kapanmış olacak.

- Bir kişi hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili adayı olamayacak.

- Anayasa değişikliğindeki milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması kanunda da yer alıyor.

- Seçmen yaşı 25’den 18’e indiriliyor.

- Yurt dışındaki oy kullanmadan kaynaklanan sıkıntılar doğrultusunda, randevu sistemi kaldırıldı. Vatandaşların oy kullanma saatleri konusunda, mahalli saatlere göre ayarlanma yapılması için YSK’ya yetki verildi.

- Seçim pusulasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut uygulama doğrultusunda, cumhurbaşkanı adayının ismi ve fotoğrafı yer alacak. Parti logosu yer almayacak.

 

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