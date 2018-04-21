İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!

Ebru Yaşar , Akşam gazetesinde yayınlanan yazısında erken seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, yaptığı değerlendirme de "Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.