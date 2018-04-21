21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 16°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!

»
İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, seçimlerin erkene alınmasını destekleyerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladığında oh çektim" dedi.
İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim! İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim! İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!

Ebru Yaşar , Akşam gazetesinde yayınlanan yazısında erken seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, yaptığı değerlendirme de "Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diriliş severleri çılgına döndüDiriliş severleri çılgına döndüDiriliş Ertuğrul dizisinde, Ertuğrul Bey, amansız düşmanı Sadettin Köpek'in ormanda kellesini vurdu. Dizinin fanatik izleyicileri ise ekran başında kendinden geçti.
Görünce şaşkına döndüler! Arılar yazdı...Görünce şaşkına döndüler! Arılar yazdı...Ordu’nun Perşembe ilçesinde arıcılık ile uğraşan Hicabı Işık, arıları tarafından Arapça olarak mum ile işlenen Allah lafzına benzer deseni görünce şaşkına döndü.
İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, seçimlerin erkene alınmasını destekleyerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladığında oh çektim" dedi.
Nisan ayında oraya kar yağdı!Nisan ayında oraya kar yağdı!Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.
'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!'Sarkıntılık edersem, beni vur' dedi, öldürüldü!Adana'da, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Muhammet Yıldırım'ı (25) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yeter A. (19) adliyeye sevk edildi. Yeter A., Yıldırım'ı, evlilik vaadiyle kendini taciz etmek isteyince vurduğunu söyledi.
Gökçek'ten şok çıkış! Suçluyu bulduGökçek'ten şok çıkış! Suçluyu bulduEski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada iddialı çıkışlarına devam ediyor.
  • Yoğun bakımdan 10 yıl sonra çıktı! Bakın ne yaptı20 Nisan 2018 Cuma 13:20
  • Korkunç kaza! Cenazeler elden ele...20 Nisan 2018 Cuma 13:16
  • Meteorolojiden ferahlatan 'yaz' açıklaması!20 Nisan 2018 Cuma 10:58
  • Afrin şehidimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı20 Nisan 2018 Cuma 10:57
  • Kredi kartı borcu yüzünden intihara kalkıştı20 Nisan 2018 Cuma 10:27
  • Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama20 Nisan 2018 Cuma 09:58
  • İşte dün gece Türkiye'yi karıştıran adam!20 Nisan 2018 Cuma 09:43
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar20 Nisan 2018 Cuma 09:20
  • 1 milyon battı iddiasına cevap20 Nisan 2018 Cuma 06:50
  • Kavakçı kararın ardından konuştu: Hesap veriyorlar19 Nisan 2018 Perşembe 23:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri