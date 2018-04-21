Ebru Yaşar , Akşam gazetesinde yayınlanan yazısında erken seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, yaptığı değerlendirme de "Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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İlginç erken seçim çıkışı: Oh çektim!
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