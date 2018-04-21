Kapadokya'ya Çinli turist akını

NEVŞEHİR'de önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokyabölgesine Uzak Doğu insanını ilgisi artıyor. Japonya ve Koreli turistlerin ardından Kapadokya bölgesi Çinli turistlerin de ilgi odağı oldu.

Kapadokya bölgesinde otellerde doluluk oranları yüzde 100 ulaştı. En az 2, en fazla ise 10 günlük paketlerle Kapadokya'ya gelen Çinli turistler, UNESCO Mirası listesinde olan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağ ve Rahipler Vadisi'ni geziyor, kaya otellerde kalıyor. Çinli turistlerin ülkeye bıraktığı dövizin ise 500 ile 1000 Dolar arasında değiştiği belirtildi.

Kapadokya'nın önemli mekanlarından Paşabağ bölgesinde Çinli turistlere rehberlik eden Serhat Top, "Son birkaç senedir turizmi gidişatında değişim var. Başta Çin olmak üzere Japonya, Kore, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerden ülkemize gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100 oranındadır. Kapadokya'da genellikle 2 gün geçiyoruz, ancak bazı turizm firmaları gün sayısını daha da artırabiliyor. Burada Kaymaklı yeraltı şehri, Göreme açık hava müzesi gibi Kapadokya'nın görülmeye değer yerlerini geziyoruz. Yaz döneminde gelecek turistlerden dolayı Kapadokya'da bulunan otellerin yeteceğini düşünmüyorum. Kayseri, Niğde ve Aksaray'daki otellerde Uzak Doğulu turistlerden payını alabilir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılında Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2018 yılının Çinde Türkiye yılı olacağını açıklamıştı.