Erdoğan için engel kalkıyor!

Erdoğan, anayasa referandumun kabul edilmesinin ardından partisinin Genel Başkanı olmuştu anacak grup başkanı olamamıştı. İşte bu engel de ortadan kalkmış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, anayasa referandumun ardından genel başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen, milletvekili sıfatı taşımadığı için AK Parti’nin Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenememesine yönelik engel kaldırılıyor.

Mini pakette sürpriz madde

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve MHP’nin ortak mutabakatıyla hazırlanan, yürütme ve yürürlük hükümleri ile 10 maddeden oluşacak mini uyum paketi, 24 Haziran seçimlerini ilgilendiren zorunlu düzenlemeleri içeriyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Mini uyum paketinin en sürpriz maddesinin ise milletvekili olmayan siyasi parti genel başkanlarının partisinin Meclis grubuna başkanlık edemeyeceğine yönelik değişiklik olacağı öğrenildi. Mevcut mevzuattaki bu hüküm nedeniyle Erdoğan, Genel Başkan olmasına rağmen, AK Parti Meclis grubunun başkanlığını Başbakan Binali Yıldırım yürütüyor.