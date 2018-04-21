Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş geçtiğimiz günlerde yerini kısa süreli düşüşe bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 174,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 174,50 liradan, bin 148 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 164 liradan, 159 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163 liradan, bin 123 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 143 liradan, 561 liradan alınan Yarım Ziynet 571 liradan ve 281 liradan alınan Çeyrek Ziynet 286 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altının alış fiyatı bugün 174,96 lirayken, satış fiyatı 175,08 lira. Çeyrek altın da 279,27 liradan alınırken, 285,58 liradan satılıyor. Yarım altının alış fiYatı 556,79 lira, satış fiyatı 571,16 lira. Cumhuriyet altını ise 21 Nisan Cumartesi günü 1.150 liradan alınırken; 1.162 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE OLACAK?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.365 dolar, altının gram fiyatı ise 182,48 liraya kadar yükseldiğini anımsatarak, jeopolitik risk endişesinin kur ve altın fiyatlarının yükselişine neden olduğunu ifade etti.