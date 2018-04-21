20 milyar TL'lik 'defter'

Palandöken, “Başı dara düşen her vatandaşımız ülkenin dört bir yanındaki esnaf ve sanatkârımızdan veresiye alışveriş yapıyor. Esnafımızın yıllardır süregelen veresiye defteri sayesinde büyük bir sosyal dayanışma örneği sergileniyor. Oysa hiçbir zincir market ve AVM, hiçbir müşterisine bir sakızı dahi ücretini almadan satış yapmaz. Esnaf ve sanatkârımız, daralan ekonomide veresiye defteri ile adeta vatandaşın faizsiz bankasıdır” dedi.

Sayıları 2 milyona yakın esnaf ve sanatkârın her birinin ortalama 10 bin lira alacağı olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin sürekli dalgalanma göstermesi sebebiyle kredi kartını dolduran vatandaşlarımızın imdadına yine esnaf ve sanatkârımız koşuyor. Mahallenin bakkalı, manavı, kasabı, terzisi ve daha birçok sektördeki esnaf ve sanatkârımız, veresiye defteri ile vatandaşlara kefilsiz, faizsiz satış yaparak küçük esnaf dost elini uzatıyor. Sayıları 2 milyona yakın her bir esnaf ve sanatkârımızın ortalama 10 bin lira alacağı olduğu düşünülürse toplamda ülke genelinde esnaf ve sanatkârın 20 milyar TL alacağı var. Hiçbir zincir marketin, AVM’nin sattığı ürünün ücretini almadan müşterisini dükkândan çıkarmaz. Oysa esnaf ve sanatkârımız Ahilik geleneğinden geldiği için vatandaş borcunu ödeyene kadar bekler ve bu bekleyiş esnasında da halen veresiye vermeye devam eder. Bu da esnafın ekonomideki yerinin önemini kavramak için yeterlidir” diye konuştu.