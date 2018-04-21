Emekli maaşına 1.603 TL formülü

SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi.

Talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler zamdan yararlanacak...

Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde.

Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.

Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.