Halen yaşlılara aylık 265,79, 3 aylık da 797,38 lira ödeniyor. Bu tutar Temmuz'da memur maaşlarının artmasıyla yükselecek. Eğer yüzde 3.52'lik (zam+eflasyon farkı) memur zammı tahmini gerçekleşirse, yaşlılara aylık ödenen tutar 275,15 liraya, 3 aylık ödeme de 825,45 liraya çıkacak. Maaş imkanından faydalanmak için başvuru kaymakamlığa yapılıyor.
21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Yaşlıya 825 lira maaş
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