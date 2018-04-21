21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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THY ve HAVELSAN yerli üretim için kolları sıvadı!

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THY ve HAVELSAN yerli üretim için kolları sıvadı!
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile HAVELSAN, aynı çatı altında yerli uçak içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemler üretecek.
THY ve HAVELSAN yerli üretim için kolları sıvadı! THY ve HAVELSAN yerli üretim için kolları sıvadı! THY ve HAVELSAN yerli üretim için kolları sıvadı!

 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ ve HAVELSAN, Türkiye’de yerli ve milli kabin içi eğlence sistemlerinin üretimini birlikte hayata geçirecek.

Kurulacak ortak girişim şirketi; kara, deniz, raylı sistemler ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemlerin ve sivil havacılık alanında kullanılan diğer yazılım sistemlerinin tasarımını, üretimini, tamirini, bakımını, pazarlamasını, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Şirket, THY'nin 2022-2023 yıllarında filosuna katacağı yeni nesil uçakları ile yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren havayollarının uçaklarına onaylı tedarikçi olarak kablolu kabin içi eğlence sistemleri sağlamayı hedefliyor. Havacılık sektöründe özellikle uzun süreli uçuşlarda çok önemli bir unsur olan ve müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkileyen kabin içi eğlence sistemlerinin, ortak girişim şirketi tarafından yüksek teknoloji ve rekabetçi fiyatlarla üretilmesi planlanıyor.

Türk Hava Yolları Teknik AŞ’nin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bulunan tesislerinde, 2018 yılında faaliyete başlaması planlanan şirket, ürünlerini ilk aşamada Türkiye’deki havayolu operatörleri ve çevre bölgelerde faaliyet gösteren havayolu şirketlerine pazarlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, sahip oldukları geniş bakım onarım kabiliyetleri ve kaliteli kabin ile koltuk üretimi gerçekleştiren iştiraklerin yanı sıra, HAVELSAN ile kurulacak ortak girişim şirketi ile kabin içi eğlence sektöründe de bundan sonra güçlü bir şekilde faaliyet gösterecek olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Attığımız bu adımın, her iki taraf ve müşterilerimiz açısından birçok fırsat yaratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise şirketin kurulması ile bayrak taşıyıcı şirket THY'nin kullanıma aldığı kabin içi eğlence sistemlerinin dünya pazarına açılmasında önemli bir adım atılacağını belirterek, "HAVELSAN, bu ortak girişim ile savunma teknolojilerinin yanında sivil alanda da iddiasını ortaya koymuştur. HAVELSAN’ın, sistemi birlikte geliştirdiğimiz iş ortağımız THY Teknik AŞ ile birlikte kuracağı şirket, ülkemizin sivil havacılık alanındaki ihracat portföyünü de genişletecektir. Güçlerimizi birleştirmemiz bizi global pazarlara taşıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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