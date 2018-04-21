Almanya'da büyük kriz! Dünya devi çalkalanıyor

Almanya'da dizel skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında bir Porsche çalışanı delilleri karartma ve kaçma şüphesiyle gözaltına alındı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Porsche CEO'su Oliver Blume’un firma çalışanlarına gönderdiği bir mesaja dayandırdığı haberine göre, bir Porsche çalışanı dizel skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında delilleri karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle gözaltına alındı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Stuttgart Savcılığı, bu hafta dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik aramalar yapıldığını duyurmuştu.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ve üçüncü kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı kaydedilmişti.