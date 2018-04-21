21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:36Güneş 06:10Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:56Yatsı 21:24
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!

»
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, L.Y.’nin (15) jandarmaya gönderdiği mektupta öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki 3 kıza cinsel istismarda bulunduğunu yazdı.
Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!
Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı! Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı! Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!

Mevlana Mahallesi'nde oturan L.Y.'nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.'nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.

Mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk etti. Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y.'nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve para karşılığında pazarladığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.'nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!Öz kızına cinsel istismardan tutuklandı!Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, L.Y.’nin (15) jandarmaya gönderdiği mektupta öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki 3 kıza cinsel istismarda bulunduğunu yazdı.
Kocasını döve döve öldürdü!Kocasını döve döve öldürdü!Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçisi Ayşe Y., oğlu Muharrem Y. ile birlikte, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Fesih Y.'yi demir çubukla döverek öldürdü.
İş adamı otomobilinde 6 kurşunla öldürüldü!İş adamı otomobilinde 6 kurşunla öldürüldü!Adana'da tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel (43), otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü.
Korkunç gerçek ortaya çıktı!Korkunç gerçek ortaya çıktı!Sazlıbosna Barajı’nda bulunan kız çocuğunun 2 gün önce öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda darp izleri olduğu tespit edilen çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmadığı ortaya çıktı
Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaretMiniklerden İlçe Emniyet’e ziyaretEtimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Altın Kalpler Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencilerini ağırladı.
Yok artık! 112'ye şok eden telefon...Yok artık! 112'ye şok eden telefon...Sivas Acil Çağrı Merkezi’ne yıl içerisinde yapılan yaklaşık 1 milyon çağrının yüzde 65’ini asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrılar arasında, kendisine mantı yapmayan annesini şikayet eden bir kişi de dikkat çekti.
  • Yüzlerce mahalleli bir araya gelip yeniledi03 Nisan 2018 Salı 13:20
  • Tazminatsız kovulabilirsiniz!01 Nisan 2018 Pazar 16:59
  • 13 öğrenciye istismarda bulunup kameraya kaydetti!31 Mart 2018 Cumartesi 12:00
  • Uyuşturucu krizine girdi, babasına dehşeti yaşattı29 Mart 2018 Perşembe 13:40
  • 5 bin lira ev kirasını ödeyemeyince intihar etti27 Mart 2018 Salı 15:20
  • Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldu!27 Mart 2018 Salı 14:41
  • Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar27 Mart 2018 Salı 13:05
  • 2 çocuk, 8 yaşındaki kıza kuyuda tecavüz etti!22 Mart 2018 Perşembe 16:20
  • Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu21 Mart 2018 Çarşamba 13:40
  • Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti!20 Mart 2018 Salı 15:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri