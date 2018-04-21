21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu

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Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu
Malatya'da bir elektrikçide çırak olarak mesleğe başlayan Bayram Erdoğan, KOSGEB desteği alarak bir arkadaşıyla kurduğu fabrikada ürettiği elektrik panolarını Irak ve Senegal'e ihraç ediyor.
Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu Çırak olarak başladı, ihracatçı oldu

 

Malatya'da 1980'li yıllarda elektrikçide çırak olarak çalışmaya başlayan Bayram Erdoğan (52), kalfalık ve ustalık dönemimin ardından kendi işini kurmaya karar verdi.

Erdoğan, 1990'da arkadaşı Ramazan Ateş ile elektrik tesisat ve taahhüt işleri yapan bir iş yeri açtı.

Yaklaşık 7 yılda iş hacmini büyüterek elektrik malzemeleri satışına başlayan Erdoğan, sektörde pazar payını artırarak, birçok firmasının ana bayiliklerini aldı. 

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2007 yılında fabrika kurarak elektrik panosu, sac kanal, merdiven, kabin ve aydınlatma direkleri üretimine başlayan Erdoğan, bu süreçte sektörde gerekli olan kalite belgelerini de aldı.

Fabrikasında 60 kişiye de istihdam sağlayan Erdoğan, Irak ve Senegal'e elektrik panosu ihraç etmeyi de başardı. 

Erdoğan, AA muhabirine, ortağıyla sektörde 1997'ye kadar kadar çeşitli elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışını yaptıklarını söyledi.

OSB'de kurdukları fabrikada elektrik panoları ürettiklerini belirten Erdoğan, "Panolarımız hastanelerde, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde ve konutlarda ana dağıtım panoları olarak kullanılıyor. Elektrik kablo taşıma kanallarını ve aydınlatma direklerini de üretiyoruz." dedi.

İlk iş yerlerini kendi öz sermayeleriyle açtıklarını aktaran Erdoğan, son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteklerinden de faydalandıklarını ifade etti.

KOSGEB desteğiyle sektörde yerini sağlamlaştırdı

KOSGEB'den aldıkları desteklerin yanı sıra kendi öz sermayeleriyle sektörde ayakta durduklarına dikkati çeken Erdoğan, "KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan iki projemize 600 bin liralık destek aldık. Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında da yaklaşık 650 bin liralık destek alacağız." diye konuştu.

Erdoğan, 5 çalışanla başladıkları sektörde 60 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yıl sonunda çalışan sayımızı 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni bir kapalı alan inşa ediyoruz. Bu yıl içinde üretimi artırmak amacıyla 3-4 yeni makine daha alacağız. Bu makinelerle giriş koruma kodu yüksek, yani su ve toza karşı daha korunaklı panolar üreteceğiz. Böylece pazar payımızı da genişleteceğiz. Yeni makinelerle bu yılın sonunda 12 bin metrekare kapalı alanda pano üretimi yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz." 

Çeşitli ebatlarda yıllık ortalama bin 500 elektrik panosu ürettiklerini anlatan Erdoğan, "Yurt içinde Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Adana gibi sanayi şehirlerine elektrik panosu satıyoruz. İhracatta henüz yeniyiz, Irak ve Senegal'e elektrik panosu sattık. Asya ve daha çok Afrika ülkelerine ihracat yapma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

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