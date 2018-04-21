21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbe

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Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbe
Hatay'ın Amanos Dağları'na terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1992'deki talimatıyla yerleşen ve o günden bu yana etkin mücadele verilen PKK'lılara çok ağır darbe indirildi.
Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbe Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbe Afrin'den kaçan PKK'lılara ağır darbe

Bölgede 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik son operasyonda 29 terörist öldürüldü.


1992'den bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet'in de öldürülmesi, örgütü vurulan son darbe oldu. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki Cinderes ve Raco'daki kampların da yerle bir edilmesi sonucu örgütün takviye gönderemediği Amanoslar'da son 5-6 terörist kaldığı belirtildi.

PKK'lı teröristler ilk olarak 1992'de, elebaşları Abdullah Öcalan'ın telsizle verdiği, eylem talimatıyla Amanos Dağları'na 200 kişilik bir grupla yerleşti. Örgüt Amanoslar'ı karargâh haline çevirip, İskenderun'dan da Akdeniz'e kapı açmaya çalışırken, elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'Ferhat' kod adlı yeğeni Hasan Atmaca komutasındaki teröristler sık sık 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve jandarma özel timinden oluşan ekiplerle çatıştı. Örgütün tabur düzeyinde etkinlik sağlamaya çalıştığı bu bölgeye bir ara Şemdin Sakık da geldi ancak o da eylemlerde başarısız olunca geri çekildi. Bu bölgede çıkan çatışmalarda 170'e yakın terörist ölü ya da sağ olarak ele geçirildi, onlarca sığınak bulundu. Teröristler, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra kendiliğinden Amanoslar'dan çekilip sıcak çatışmaya girmekten kaçındı. 2000 yılında da yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Amanoslar'da yapılan seri operasyonlar sonunda Hasan Atmaca ve diğer teröristler bölgeyi terk etti. Ancak 40-50 kişilik bir grup ise varlığını sürekli yer değiştirerek sürdürmeye çalıştı.

AFRİN'DEKİ KAMPLARDAN SIZDILAR

Suriye'nin sınır denetimsizliği nedeniyle Hatay'a kolayca geçiş olanağı bulan teröristler, yıllardır birçok baskın ve kaçırma olayında özellikle yaylada yaşayan köylüleri, maden ocaklarında çalışan işçileri ve avcıları katletti. 1984 yılından beri varlığı bilinen, Halep'in Afrin ilçesindeki Cinderes ve Raco'daki PKK'nın eğitim kamplarından Hatay'a sızan teröristler birçok kanlı eylem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda ise yüzlerce silah, mermi, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu süreçte dikkat çeken unsur ise öldürülen teröristlerin cenazelerinin Afrin'e götürülmesi oldu.

YA YAKALANDILAR YA DA ÖLDÜRÜLDÜLER

Adana-Gaziantep-Hatay üçgenine hâkim, komşu ülkelere ulaşımı kolay, sarp ve sık ormanlık olan Amanoslar'ın iklim şartlarının kış aylarında da barınmaya uygun olması teröristlerle mücadelede olumsuzluk olarak gözlenirken, burada gizlenen teröristlerin bir dönem elebaşılığını yapan ve 'Amanos Cellatları' olarak tanınan 'Fırat Siverek' kod adlı Kenan Yıldızbakan ve 6 terörist, Antalya'dan Hatay'a dönerken, Mersin Tarsus ilçesinde 12 Kasım 2011'de yapılan operasyonda sağ olarak ele geçirildi. Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde 2010 yılında 6 asker ile 4 polisin şehit edilmesi eylemlerine karışan teröristler yargılama sonucunda 26 kez ömür boyu ve toplam 1500 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinin ardından ilçede 4 gün süren toplumsal olaylar da yaşandı. Bu olaydan sonra başlatılan operasyonda ise Hassa'da 7 terörist öldürüldü. Nisan 2016'da Belen ilçesinde ise yapılan operasyonda PKK'nın 'sözde' Amanos sorumlusu 'Mazlum Palu' kod adlı İdris Doğruer ele geçirildi.  Bundan iki hafta sonra da 'sözde' Amanoslar bölgesi Osmaniye-Erzin grubu sorumlusu 'Zagros Siyabend' kod adlı İ.Ç. Osmaniye'de yakalandı.

KIZMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Amanos Dağları'nın uzantısı olan Karacaören mevkiinde 18 Ekim 2004'te düzenlen operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve kimliği açıklanmayan teröristin PKK'nın Amanos Dağları 'sözde' sorumlusu olduğu belirtildi.

Son 5 ayda öldürülen 29 terörist arasında ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı, mavi, turuncu ve gri kategorilerde yer alan örgütün 'sözde' önemli isimlerinin de bulunduğu belirtildi. Kırmızı listede yer alan 'sözde' Amanoslar Genel Saha Sorumlusu 'Wedat-Amed' kod adlı Seyithan Sinet de son operasyonda öldürülen teröristler arasında yer aldı.

'ZEYTİN DALI HAREKÂTI İLE TOPARLANAMAZLAR'

Güvenlik uzmanlarınca yapılan değerlendirmelerde, yıllardır etkin bir mücadele sürdürülmesine karşın Amanos Dağları'nın coğrafi şartlarının da etkisiyle terörün tam anlamıyla temizlenemediği, bunda Afrin'in Cinderes ve Raco bölgesindeki kamplardan örgüte destek verilmesinin de etkili olduğu vurguladı. Suriye'nin sınırlarına hâkim olamaması nedeniyle sızmanın önüne geçilmediğini belirten uzmanlar, Zeytin Dalı Harekâtı ile Amanoslar'daki terörün can damarının kesildiğini, bundan sonra örgütün bölgede toparlanmasının çok güç olduğu belirtildi. Afrin'deki kampların yerle bir edildiğini sınırdaki önlemlerin örülen duvarla artırıldığını belirten uzmanlar, etkin mücadele ile var olan çok az sayıdaki teröristin de yok olma aşamasına geldiğini kaydetti.

SON 5-6 TERÖRİST KALDI

Amanos Dağları'nda adım adım operasyonlarını sürdüren, zaman zaman da hava desteği sağlanan güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen 29 teröristten sonra bölgede 5-6 terörist kaldığını saptadı. 1992'den bu yana 250'yi aşkın teröristin öldürüldüğü Amanoslar'a yurt içinden sağlanan desteğin de kesilmesiyle etkisiz hale gelen örgütün sonunun getirilmesi için bölgede güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetlerinin gece gündüz sürdüğü belirtildi.

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