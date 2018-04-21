21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Başbakan açıkladı: Artık geriye dönüş yok

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Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde 'Yeni bir zafere hazır mısınız?' diyerek yeni sistemi işaret etti.
Başbakan açıkladı: Artık geriye dönüş yok
Başbakan açıkladı: Artık geriye dönüş yok Başbakan açıkladı: Artık geriye dönüş yok Başbakan açıkladı: Artık geriye dönüş yok

Yıldırım, "Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek"mesajı verdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

15 Temmuz destanının merkezi Ankara'nın yiğit insanlarını muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında bulunan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi alnından öpüyorum, muhabbetle selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zamana kadar sevgili gençler, AK kadrolarda görev yapan emek verem tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını bu uğurda kaybeden yol arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Gücümüze güç katan tüm gençlerimize, tüm yol arkadaşlarımıza selam yolluyorum. Gençler size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı yerde Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Bugün bir başka güzel baş şehrimiz var. Ankara'yı dünyanın sayılı güzel baş şehirlerinden biri yaptık. 

SEÇİME GİDİYORUZ GENÇLER

Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Meclis'te onaylanıp kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun.

Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteği ile yüzümüzün akı ile çıktık inşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı, alın teri var. Bu hareket enerjisini sizlerden, gençlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Siz 'evet' diyorsanız, 'tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir.

VESAYET ODAKLARI İKTİDARA ORTAK OLMAK İSTEDİ

16 Nisan bir dönüm noktasıdır. Türkiye geleceğe taşımada yetersizliği tescilli olan parlamenter sistemi terk etmiştir. Millet yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Parlamenter sistemde vesayet odakları her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler. Milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen doğrudan darbe ile bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede ekonomiyi batırdılar. Vatandaşlarımızın arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar.

Hainler kaybetti, Türkiye kazandı. Bu aziz millet 16 yıldır zorlu mücadelelerle elde ettiği bu kazanımları korumakta kararlıdır. 

ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOK

Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adım atıyoruz. Denge ve denetleme sistemi ile güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceğiz.

Gençler siyasette sorumluluk almaya hazır mısınız? Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye var mısınız? 

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