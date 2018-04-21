21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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3 parti anlaştı! Yeni ittifak

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3 parti anlaştı! Yeni ittifak
Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.
3 parti anlaştı! Yeni ittifak 3 parti anlaştı! Yeni ittifak 3 parti anlaştı! Yeni ittifak

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. Adalet Partisi'nin Öveçler'deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.
 

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