Ruslar artık onun için geliyor! Katarlılar sırada

Özellikle Rus ve Katarlı turistler Türkiye’ye büyük ilgi gösterdi. Katarlılar Türkiye’de yatırım için de gün sayıyor.

Kaplıca cenneti Türkiye’ye yabancı ilgisi her geçen gün artıyor. Katar ve Rusya’daki tanıtım faaliyetlerinde beklentilerin çok üstünde dönüş elde edildi. Termal turizmi değerlendiren Termal Sağlık Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye’deki termal kaynaklara yabancı ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Yılık, Türkiye’nin termal zenginliğini yurt dışında çok sayıda noktada tanıtımını yaptıklarını ifade etti. Bu çalışmaların karşılığının alınacağını anlatan Yılık, özellikle Katar ve Rusya’daki tanıtım faaliyetlerinde beklentinin çok üstünde dönüşler elde ettiklerini söyledi.

10 MİLYAR DOLARLIK KATAR YATIRIMI

Katar'da yaptıkları görüşmelerde Katarlı yatırımcıların Türkiye'de 10 milyar dolarlık termal sağlık turizmi yatırımı yapmak istediğini anlatan Yılık, “Bu potansiyele sahip bölgelerimizde sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında Katar'dan gelecek heyetle incelemelerde bulunacağız. Heyetin burada yapacağı görüşmeyi önemsiyoruz" dedi.

Aldıkları olumlu verileri ve talepleri Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yanı sıra, yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri ile geçtiğimiz günlerde masaya yatırdıklarını anlatan Yılık, “Ülke insanımız tarafından iyi bilinmesine karşın, yoğun kullanılmayan termalimizi yabancılar şifa, arınma ve rahatlama kaynağı olarak görüyor” dedi. Dünya termal tesis pazarının yaklaşık 700 milyar dolara ulaştığını anlatan Yılık, Avrupa’nın en zengin termal kaynaklarına sahip olmasına karşın Türkiye’nin 267 tesisiyle termal turizmden yılda sadece 691 milyon dolarlık gelir elde ettiğinin altını çizdi.

48 YENİ TESİS GELİYOR

Yılık, halen planlama ve inşaat aşamasında 48 termal tesisi olduğunu kaydetti. Yılık, “Bu tesislerin yenilenmesi, büyüyüp kapasitelerinin artması anlamına geliyor. Bu noktada şu an yapılması gereken, termal tesislerin yurt dışında tanıtımına yönelik bağımsız kaynak ve enerji ayrılması” dedi.

EN ZENGİNİYİZ EN AZINI ALIYORUZ

Geçen yıl yaklaşık 700 milyar dolara ulaşan dünya pazarında en büyük payı, 2 bin 200 tesis ve yıllık 15,7 milyar dolar gelir ile Çin aldı. Japonya ise 17 bin 328 tesisiyle yıllık 12,5 milyar dolar, Almanya bin 265 tesisiyle yılda 6,8 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye ise Avrupa’nın en zengin termal kaynaklarına sahip olmasına karşın 267 tesisiyle termal turizmden yılda sadece 691 milyon dolarlık gelir elde edebildi.