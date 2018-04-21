21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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İşte MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim

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İşte MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim
Emekli Albay Ali Türkmen, MHP’den Adana Milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı.
İşte MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim İşte MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim İşte MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim

 24 Haziran 2018 günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Adana’da ilk oldu. İşte Ali Türkmen'in  o açıklaması..

24 Haziran 2018 Pazar günü milletvekili genel seçimleri ile cumhurbaşkanı seçimi yapılacaktır.
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyin öngörü ve tespitleriyle; Türkiye üzerine oynanan her türlü oyunun, siyasi ve ekonomik operasyonların etkisiz kılınması için, Ülkemizin bir an evvel belirsizliklerden kurtularak, yeni hükümet sistemine çok seri şekilde geçmesi, taşların yerine oturması, sığ tartışmaların bıçak gibi kesilmesi maksadıyla 3 Kasım 2019'u beklemek yerine seçimler öne alınmıştır.

Biz de yaptığımız istişareler sonucunda; Milliyetçi Hareket Partisinin her üyesi gibi, Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte elimizi taşın altına koyup, çözümün ve geleceğimizin bir parçası olmak amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Aday Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayız.

Adanalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın desteğini bekliyor, şahsım, ailem, Adana'mız, Partimiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.
Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Ali Türkmen Kimdir?

10 Mart 1965 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesi İmran Köyünde Dünya’ya geldi. Babasının adı Ökkeş, annesinin adı ise Elif’tir.

İmran Köyü İlkokulunu 1976’da, Osmaniye Merkez Ortaokulunu 1979 yılında bitirdi.

3 Eylül 1979’da başladığı (Bursa) Işıklar Askerî Lisesini 3 Ağustos 1983 tarihinde bitirerek geçtiği Kara Harp Okulundan 30 Ağustos 1987 tarihinde Personel Teğmen olarak mezun oldu.

Öğrenim hayatına daha sonra (Konya) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi ve Gelişimi” başlıklı teziyle Temmuz 2002’de ilk yüksek lisansını, aynı enstitünün İşletme Anabilim Dalında “Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü” adlı projesiyle Nisan 2006 ikinci yüksek lisansını bitirerek devam etti. Halen Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Anabilim Dalındaki Doktora eğitimine devam etmektedir.

Tercan, Söğüt ve Elbistan Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait çeşitli karargâhlarda şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2008 tarihinde Albay rütbesine terfi ederek atandığı Konya Karatay Askerlik Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. Millî Savunma Bakanlığı Müfettişliği görevinde iken 12 Kasım 2010 tarihinde Kıdemli Albay rütbesi ile kendi isteği ile emekli oldu. 

24 Eylül 1989 tarihinde Feyza hanımla evlendi, 2 Eylül 1990 doğumlu Ahmet Emre, 4 Nisan 1995 doğumlu Elif Zehra isimli iki çocuğu vardır.

İyi derecede Fransızca bilir.

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