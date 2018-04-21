21 Nisan 2018 Cumartesi6 Şaban 1439
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Patronla rekabet eden tazminatsız atılır

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Yasalar ikinci işte çalışmaya ve kendi işini kurmaya izin veriyor. Ancak aynı sektörde iş kuran ya da çalışan için durum değişiyor. Sadakat borcuna uymayana ceza var.
Patronla rekabet eden tazminatsız atılır
Patronla rekabet eden tazminatsız atılır Patronla rekabet eden tazminatsız atılır Patronla rekabet eden tazminatsız atılır

 

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çalışanların işverene sadakat borcu bulunuyor. İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorunda. Ayrıca çalışan işverene ait her türlü ürünü usulüne uygun olarak kullanmak ve işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlü. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamıyor. Ayrıca kendi işvereni ile rekabete girişemiyor.

BİLGİLERİ KULLANMAMALI

Çalışan bunu iş sözleşmesi devam ederken yaparsa sadakat borcunun ihlali söz konusu oluyor. Bu durumda işveren işçiyi tazminat ödemeden çıkarabiliyor. Bazı durumlarda işten ayrıldıktan sonra da eski işvereninin özel bilgileriyle başka bir işyerinde çalışması ya da aynı sektörde işyeri açması da yasaklanabiliyor. Zarar da yeni işverenden alınabiliyor. Burada yapılan sözleşme de önem kazanıyor. Sözleşmede rekabet yasağı ile ilgili bir hüküm varsa işten ayrıldıktan sonra da buna uymak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Yargıtay'ın bu konuda birçok kararı bulunuyor. Kararlarda çalıştığı şirketle aynı alanda işyeri açan çalışanlar için sadakat borcuna aykırılık kararları veriliyor. Fakat farklı hükümler de bulunuyor. Örneğin bir sigorta şirketinde çalışan kişi, ayrıldıktan sonra kurduğu sigorta firmasında eski işyerinin müşteri bilgilerini kullanıyorsa, burada rekabet yasağına aykırılık söz konusu oluyor. İşveren eski işçisinden tazminat da talep edebiliyor.

FARKLI KARAR DA VAR

Yargıtay'ın çalışan lehine kararları da var. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi rakip firmaya transfer olmanın haksız rekabet sayılmayacağına hükmetti. Çalıştığı şirketten ayrılan işçi, aynı sektörde faaliyet göstermek üzere bir firma kurdu. Bir süre sonra eski işyerinden ayrılan bazı mesai arkadaşlarını yanına aldı. Çalışanlarının eski personeli tarafından ayartılması suretiyle rakip firmaya geçtiğini, bu kişilerin ticari sırlarına vakıf olduğunu öne süren şirket sahibi mahkemeye başvurdu. Mahkeme, çalıştıkları firmadan ayrılan çalışanların aynı sektördeki başka bir şirkete geçmiş olmalarının haksız rekabet teşkil etmeyeceğine hükmetti.

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