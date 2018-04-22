22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
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TOKİ'den ev alacaklara müjde!

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TOKİ'den ev alacaklara müjde!
Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 24 Nisan'da başlatılacak yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler, banka kredisini 120 ay vade imkanı ile 0,99 faiz oranından kullanabilecek.
TOKİ'den ev alacaklara müjde! TOKİ'den ev alacaklara müjde! TOKİ'den ev alacaklara müjde!

 

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvuruların 24 Nisan'da başlayacağını belirtti.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri sahiplerinin borç bakiyelerini Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları bankalardan çekecekleri konut kredisi ile de kapatabileceklerini belirten Turan, şu bilgiyi verdi:

"Konut faiz oranlarının yüzde 1'in altına inmesi gerekiyordu. Biz de bu yıl bankalarımıza bunu belirttik. Bankalarımız da bu çağrıya cevap verip konut kredisi faizlerini 50 bin liraya kadar 120 ay vade imkanı ile 0,99'dan verecek. 50 bin liranın üzerindeki kredi oranları ise 120 aya kadar yüzde 1,06 faiz oranıyla verilecek. Yapılan bu uygulama ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz indirin' çağrısına da eşlik etmiş olduk."

Turan, ayrıca kredi kullanacak vatandaşların tahsis ücreti ödemeyeceğini de belirtti. 

İndirim kampanyasının konut ve iş yeri sahipleri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu da belirten Turan, "Bankalar geçen hafta itibarıyla indirime gittiler. Faizlerin 50 bin liraya kadar 120 ayda 0,99'a gelmesi önemli bir adımdır. Bunun 50 bin lira üzerinde de uygulanması gerekmektedir." dedi.

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların son tarih olan 18 Mayıs'a kadar başvurularını yapması gerektiğini belirterek, bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılmasının mümkün olmayacağını söyledi. 

Kampanyadan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2016 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanabileceğini aktaran Turan, "Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir. Geçtiğimiz yıl yaptığımız indirim kampanyasından 17 bin 706 vatandaşımızı faydalanarak 950 milyon 767 bin lira borç kapattı." diye konuştu. 

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını belirterek, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

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