22 Nisan 2018 Pazar6 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:34Güneş 06:08Öğle 13:09İkindi 16:54Akşam 19:57Yatsı 21:25
    • 24°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 110.932 -1.06
  • Altın: 175,132 0.18
  • Dolar: 4,0581 0.43
  • Euro: 4,9812 -0.14

İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler

»
Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düşen haberden sonra İYİ Parti'ye geçecek CHP'li milletvekili isimleri de belli olmaya başladı.
İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler
İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler

 

CHP ile İYİ Parti arasında bugün gerçekleşecek görüşme öncesinde flaş bir iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. 

CHP ve İYİ Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde anlaştığı ve 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Bu hamle ile İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin sağlanacağı belirtildi

15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşacak.

İYİ Parti'ye geçecek isimler belli oldu:

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçecek olan bazı isimler şöyle:

“Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara milletvekili Nihat Yeşil, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Burdur milletvekili Mehmet Göker, Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Çorum milletvekili Tufan Köse, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.” 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YSK, İYİ Parti kararını açıkladı!YSK, İYİ Parti kararını açıkladı!YSK, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde İYİ Parti'nin seçime katılabileceğini açıkladı.
CHP-İyi Parti ortaklığına AK Parti'den ilk yorumCHP-İyi Parti ortaklığına AK Parti'den ilk yorumAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, "okeye dördüncü arayan" bir parti haline geldiğini belirterek, "Makul hiçbir CHP'li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır." dedi.
CHP'de İyi Parti çatlağı!CHP'de İyi Parti çatlağı!CHP ve İyi Parti anlaştı, 15 CHP'li vekil istifa ederek İyi Parti'ye geçti. Gelişmeler üzerine CHP içinde çatlaklar oluştu. Bazı vekiller İYİ Parti ile anlaşmadan rahatsız oldu.
CHP ve İYİ Parti anlaştı!CHP ve İYİ Parti anlaştı!CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçiyor. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak
İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimlerİşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimlerTürkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düşen haberden sonra İYİ Parti'ye geçecek CHP'li milletvekili isimleri de belli olmaya başladı.
Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun adaylık planını açıkladı!Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun adaylık planını açıkladı!Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ muhalefetin adayına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'ye teklif götürürse en büyük rakibi İnce'yi yemenin yolunu buldu demektir. " ifadelerini kullandı.
  • İşte MHP’den ilk aday adaylığını açıklayan isim21 Nisan 2018 Cumartesi 13:37
  • 3 parti anlaştı! Yeni ittifak21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00
  • Başbakan açıkladı: Artık geriye dönüş yok21 Nisan 2018 Cumartesi 12:59
  • Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı21 Nisan 2018 Cumartesi 11:40
  • Erdoğan için engel kalkıyor!21 Nisan 2018 Cumartesi 10:59
  • Bahçeli'den sürpriz çıkış21 Nisan 2018 Cumartesi 10:55
  • İyi Parti'den ilginç açıklama: Erdoğan'ı kandırdık21 Nisan 2018 Cumartesi 10:50
  • ‘Adayınız kim?’ diye soruldu! ‘Eşim bile bilmiyor’ dedi21 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
  • Uyum paketindeki dikkat çeken detay! Tek aday gösterecekler21 Nisan 2018 Cumartesi 07:40
  • ABD'de 66 senatörden Erdoğan'a tehdit dolu mektup!20 Nisan 2018 Cuma 23:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri