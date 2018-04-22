İşte CHP’den İYİ Parti’ye geçen isimler

Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düşen haberden sonra İYİ Parti'ye geçecek CHP'li milletvekili isimleri de belli olmaya başladı.

CHP ile İYİ Parti arasında bugün gerçekleşecek görüşme öncesinde flaş bir iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi.

CHP ve İYİ Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde anlaştığı ve 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

Bu hamle ile İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin sağlanacağı belirtildi

15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşacak.

İYİ Parti'ye geçecek isimler belli oldu:

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçecek olan bazı isimler şöyle:

“Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Amasya milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara milletvekili Nihat Yeşil, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Burdur milletvekili Mehmet Göker, Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Çorum milletvekili Tufan Köse, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri milletvekili Çetin Arık, Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.”