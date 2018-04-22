CHP ve İYİ Parti anlaştı!

Seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının ardından gözlerin çevrildiği muhalefette sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP, İYİ Parti'ye yönelik planını devreye soktu.CHP'den 15 milletvekili şu sıralarda istifa ederek, seçimlere katılıp katılmayacağı tartışılan İYİ Parti'ye katılıyor. Böylece parlamentoda 5 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin vekil sayısı 20'ye çıkarken, partinin TBMM'de grup kurmasının önü açılıyor.



CHP GRUPBAŞKAN VEKİLİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin "15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. Tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır.Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır." ifadelerini kullandı

AKŞENER 100 BİN İMZA TOPLAMADAN ADAY OLABİLECEK



Böylece, İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılmasında engel kalmazken, Genel Başkan Meral Akşener'in de 100 bin imza toplamadan Cumhurbaşkanı adayı olabilmesine de imkan tanınmış olacak.



KARAR CUMARTESİ GÜNÜ ALINDI



Bu kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında cumartesi İstanbul'da gerçekleşen görüşmede alındığı öğrenildi.