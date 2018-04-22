CHP'de İyi Parti çatlağı!

CHP ve İyi Parti anlaştı, 15 CHP'li vekil istifa ederek İyi Parti'ye geçti. Gelişmeler üzerine CHP içinde çatlaklar oluştu. Bazı vekiller İYİ Parti ile anlaşmadan rahatsız oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün gizlice yaptığı görüşmede, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için kafa kafaya verip bir B planı tasarladığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için ihtiyacı olan 15 vekili CHP takviye etti. CHP'li 15 vekil CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. (Seçime girebilmek için 20 vekil gerekiyor. İYİ Parti'nin hali hazırda 5 vekili bulunuyor.)

PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER BAŞLADI

CHP seçmeni kadar CHP'li vekilleri de şaşırtan duruma İlhan Cihaner'den önce ironik bir çıkış geldi. Cihaner, bu çıkışın hemen ardından da CHP tüzüğünden eşitlik ve dürüstlük ilkesini de sosyal medya hesabından paylaşarak 15 vekil transferinden rahatsızlığını gözler önüne serdi.

CHP PARAMPARÇA

Erken seçim kararının ardından CHP'li Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in ayrı ayrı cumhurbaşkanlığı adaylıklarını açıklamaları parti içindeki bölünmenin diğer işaretlerinden...